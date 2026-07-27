Sosyal medyada paylaşılan ve "Yeni Kural Hk. (Maliye Birimi)" başlığını taşıyan bir e-posta, çalışma hayatına ilişkin yeni bir uygulamayı gündeme taşıdı.
10 dakika kullanana 500 tl para cezası: İş yerinin yeni uygulaması gündem oldu
Bir iş yerinin çalışanlarına gönderdiği yeni mesai kuralı gündem oldu. Paylaşılan e-postada, işle ilgisi olmayan telefon kullanımı için her 10 dakikada bir maaştan yüzde 1 kesinti yapılacağı belirtildi. Bu uygulama sosyal medyada tartışma yarattı.Kaynak: Diğer
E-postada, çalışma düzeninin daha verimli ve disiplinli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamanın yürürlüğe alındığı belirtilirken, mesai saatlerinde işle ilgisi olmayan telefon kullanımlarına maaş kesintisi uygulanacağı ifade edildi.
Her 10 dakika için maaştan yüzde 1 kesinti
Paylaşılan bilgilendirmeye göre, mesai saatleri içerisinde işle ilgisi bulunmayan telefon kullanımlarında her 10 dakikalık kullanım için maaştan yüzde 1 oranında kesinti yapılacak.
Uygulamanın yalnızca işle ilgisi olmayan telefon kullanımlarını kapsadığı, iş gereği yapılan telefon görüşmeleri ve kullanımların ise bu kapsam dışında tutulacağı aktarıldı.
Örnek hesaplama da paylaşıldı
Çalışanlara gönderilen e-postada uygulamanın nasıl işleyeceğini göstermek amacıyla örnek bir maaş hesaplamasına da yer verildi.
Buna göre;
50 bin TL maaş alan bir çalışan için 10 dakika işle ilgisi olmayan telefon kullanımı halinde maaşın yüzde 1'i, yani 500 TL kesilecek.
Aynı çalışanın 30 dakika telefon kullanması halinde ise maaşın yüzde 3'ü, yani 1.500 TL kesinti uygulanacak.
"Amaç çalışanı zor durumda bırakmak değil"
E-postada uygulamanın gerekçesi de paylaşıldı.
Açıklamada, "Uygulamanın amacı çalışanlarımızı zor durumda bırakmak değil, mesai sürelerinin daha etkin kullanılması ve iş verimliliğinin artırılmasıdır. İş gereği yapılan telefon kullanımları bu kapsam dışında değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Mesajın sonunda ise tüm çalışanlardan yeni kurala gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.
Sosyal medyada tartışma yarattı
Söz konusu e-posta kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.
Bazı kullanıcılar uygulamayı iş verimliliğini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirirken, bazıları ise maaştan bu şekilde kesinti yapılmasının hukuki boyutunun tartışılması gerektiğini savundu.