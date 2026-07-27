10 dakika kullanana 500 tl para cezası: İş yerinin yeni uygulaması gündem oldu

50 bin TL maaş alan bir çalışan için 10 dakika işle ilgisi olmayan telefon kullanımı halinde maaşın yüzde 1'i, yani 500 TL kesilecek.

Aynı çalışanın 30 dakika telefon kullanması halinde ise maaşın yüzde 3'ü, yani 1.500 TL kesinti uygulanacak.