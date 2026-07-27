1 Ağustos'ta yeni dönem: Reklamlarda 10 kritik kural değişiyor

INFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" İBARESİ ZORUNLU

Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya içerik üreticilerinin; ücret, indirimli ürün, ücretsiz hizmet veya etkinlik katılımı gibi herhangi bir menfaat elde ederek yaptığı paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ifadelerini açık şekilde kullanmaları zorunlu hale getirildi.