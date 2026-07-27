Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını hedefleyen yeni düzenlemeyi uygulamaya alıyor. 1 Temmuz 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
1 Ağustos'ta yeni dönem: Reklamlarda 10 kritik kural değişiyor
Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemesiyle reklamlarda kapsamlı değişiklik başlıyor. İndirimli satış kampanyaları, yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, influencer paylaşımları ve tüketici yorumları dahil 10 kritik kural hayata geçirilecek.Kaynak: AA / İHA
Dijital reklamcılığın yaygınlaşmasıyla birlikte hazırlanan düzenleme; hedefli reklamcılık, indirimli satış kampanyaları, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) paylaşımları, yapay zekâ ile oluşturulan reklamlar ve tüketici değerlendirmeleri başta olmak üzere birçok alanda yeni kurallar getiriyor.
İşte 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek 10 kritik değişiklik
1- ÇOCUKLARA YÖNELİK HEDEFLİ REKLAM YASAKLANDI
Çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı. Reklam verenler ayrıca reklamların hangi kriterlere göre gösterildiğini tüketicilere açık şekilde bildirmek zorunda olacak.
2- INFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" İBARESİ ZORUNLU
Sosyal medya etkileyicilerinin ücret, indirim, ücretsiz ürün veya hizmet ya da herhangi bir menfaat karşılığında yaptığı paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresini açıkça kullanmaları zorunlu hale getirildi.
3- İNDİRİMLİ SATIŞLAR DEĞİŞİYOR
Şartlı satış kampanyaları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak. Ayrıca indirimli ürünlerde, kampanya öncesindeki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat indirim öncesi fiyat olarak gösterilebilecek. Çabuk bozulabilen ürünlerde ise bir önceki fiyat esas alınacak.
4- YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI REKLAMLARINA YASAK
Yasa dışı bahis ve kumarın yanı sıra yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı. Falcı, medyum ve astrolog hizmetlerine yönelik reklam yasağı da devam edecek.
INFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" İBARESİ ZORUNLU
Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya içerik üreticilerinin; ücret, indirimli ürün, ücretsiz hizmet veya etkinlik katılımı gibi herhangi bir menfaat elde ederek yaptığı paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ifadelerini açık şekilde kullanmaları zorunlu hale getirildi.
5- TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ DAHA HIZLI YAYIMLANACAK
Şikâyet platformlarında satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içinde yanıt verilmezse değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak.
6- YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANAN REKLAMLARA DÜZENLEME
Gerçek kişiden ayırt edilmesi güç yapay zekâ karakterlerinin kullanıldığı reklamlarda bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Ayrıca bir kişinin yapay zekâ ile oluşturulan dijital kopyasının ürünü kullanıyormuş veya tavsiye ediyormuş izlenimi veren reklamlara izin verilmeyecek.
7- "ÇEVRE DOSTU" İFADELERİNE SIKI DENETİM
Reklamlarda "çevre dostu" gibi genel çevresel ifadeler açıklama yapılmadan kullanılamayacak. Çevresel beyanların yetkili kurumlar veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanması gerekecek.
8- TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARINDA YENİ UYGULAMA
Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi oluşturacak reklamlar yasaklandı. Sağlık beyanı kapsamı dışında karşılaştırmalı reklamlara ise belirli şartlarla izin verilecek.
9- AKADEMİK UNVANLAR YANILTICI ŞEKİLDE KULLANILMAYACAK
Ticari reklam ve ilanlarda akademik unvanların tüketicileri yanıltacak veya aldatacak şekilde kullanılmasının önüne geçilecek.
Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos'ta başlayacak yeni dönemle birlikte tüketici haklarının daha etkin korunmasının, piyasa şeffaflığının artırılmasının ve aldatıcı ticari uygulamalarla mücadelenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.