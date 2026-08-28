Zorlu Holding, portföyünde bulunan Trabzon'daki Zorlu Grand Otel'i satmak için anlaşmaya vardı. Konuya yakın iki kaynak anlaşmanın sağlandığını ancak henüz satış tamamlanmadığını kaydetti.
Zorlu Holding dev oteli sattı: Türkiye’nin en büyük otellerindendi
Zorlu Holding, Trabzon'daki Zorlu Grand Hotel'in satışı için anlaşmaya vardı.Kaynak: Haber Merkezi
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Kaynaklar anlaşmanın ayrıntıları ve satış fiyatı ile ilgili bilgi vermedi.
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Zorlu Holding, konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna haberin yazıldığı sırada yanıt vermedi.
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Reuters şubat ayında, Zorlu Holding'in kullandığı kredileri yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmelere başladığını bildirmişti.
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Kaynaklar, aralarında Zorlu AVM'nin de bulunduğu gayrimenkul varlıklarının mevcut krediler için teminat olarak verildiğini belirtirken bir kaynak holding borçlarını kapatmak için varlık satışı yapabileceğini belirtmişti.
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