Kaynak: İHA

Zonguldak genelinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar, kıyı şeridinde olumsuzluklara yol açtı. Yağışın etkisiyle debisi yükselen derelerin taşıdığı çamurlu ve alüvyonlu sular, Zonguldak Limanı'na dökülerek deniz yüzeyini kapladı. Geniş bir alana yayılan çamur tabakası sebebiyle liman içi suları sarı ve kahverengi tonlarına bürünürken, açıkta bekleyen yük gemileri de zaman zaman boyu yükselen dalgalarla mücadele etti.

FIRTINANIN HIZI SAATTE 75 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Meteoroloji kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Zonguldak kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Hızı saatte 50 ile 75 kilometreye kadar ulaşan şiddetli fırtınanın, öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Yetkililer, 23 Eylül gece yarısı başlayan fırtına uyarısının saat 14.00'e kadar devam edeceğini bildirdi.

ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI DİKKAT UYARISI

Liman ve çevresinde görüş mesafesini ile deniz ulaşımını zorlaştıran hava koşulları sebebiyle yetkililer uyarı yayınladı. Fırtına ve dev dalgalar nedeniyle özellikle deniz ulaşımı başta olmak üzere kent içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, çatı uçmalarına ve olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Fırtınanın günün ilerleyen saatlerinde kademeli olarak gücünü kaybetmesi bekleniyor.