Zirve dikkat çekti: Türkiye en çok o markaları konuştu

Araştırmanın genel tablosunda teknoloji ve havacılık sektörlerinin egemenliği dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, 82 puanlık DİR-100 skoruyla ilk üç içerisinde yer alarak başarısını tescilledi. Listenin tepesindeki markaların tahmini erişim oranları 323 milyon ile 330 milyon arasında değişiklik gösterdi.