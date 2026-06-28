Türkiye'nin dijital dünyadaki marka karnesi belli oldu. InBusiness dergisi ve 18.45 İletişim Ajansı ortaklığıyla yürütülen DİR-100 (Dijital İtibar Raporu) 2025 araştırması, yılın en prestijli dijital başarılarını ortaya koydu. 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan çalışma, markaların dijital platformlardaki etki alanlarını mercek altına aldı.
Zirve dikkat çekti: Türkiye en çok o markaları konuştu
InBusiness ve 18.45 İletişim Ajansı iş birliğiyle hazırlanan DİR-100 araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı. Türk Hava Yolları, Ülker ve Espressolab gibi şirketlerin zirveyi zorladığı listede; teknoloji, havacılık ve perakende sektörleri dijital dünyada en çok konuşulan alanlar oldu.Kaynak: İHA
Araştırma kapsamında; sosyal medya paylaşımları, haber sitelerindeki yansımalar ve kullanıcı yorumlarından oluşan geniş bir veri seti analiz edildi. Çalışmada markaların erişim gücü, dijital itibar skoru ve konuşulma hacmi belirleyici kriterler olarak öne çıktı.
Araştırmanın genel tablosunda teknoloji ve havacılık sektörlerinin egemenliği dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, 82 puanlık DİR-100 skoruyla ilk üç içerisinde yer alarak başarısını tescilledi. Listenin tepesindeki markaların tahmini erişim oranları 323 milyon ile 330 milyon arasında değişiklik gösterdi.
Sıralamada öne çıkan diğer markalar ise şu şekilde:
Ülker: 74 puanla dördüncü sırada.
Espressolab: Beşinci sırada yer aldı.
Türk Telekom: 73 puanla listeye dahil oldu.
Tüpraş: 72 puanla enerji sektörünü üst seviyede temsil etti.
Turkcell: 71 puan.
Togg: 69 puanla yerli otomotiv teknolojilerindeki iddiasını korudu.
Analiz sonuçları, tüketicilerle doğrudan ve düzenli etkileşim kuran markaların dijital görünürlüğünün daha yüksek olduğunu kanıtladı. Süpermarket kategorisinde Migros, hava yolu tarafında Türk Hava Yolları ve gıda sektöründe Ülker, yüksek erişim hacimleriyle iz bıraktı.
Özellikle teknoloji ve havacılık sektörlerinin 300 milyonun üzerinde bir tahmini erişime ulaştığı raporda, gıda ve perakende markalarının dijital itibar üzerindeki belirleyici ağırlığı da dikkatlerden kaçmadı.