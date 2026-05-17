Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak

Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak

CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Ziraat Bankkart, yarı finalde Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie’ye 3-1 mağlup oldu. Turnuvadaki ilk yenilgisini alan başkent ekibi, üçüncülük maçına çıkacak.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 1

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde temsilcimiz Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie ile karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

1 8
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 2

İLK SETTE BLOK DUVARI

Karşılaşmanın ilk bölümü dengeli başladı. Ancak Polonya temsilcisi üst üste yaptığı bloklarla farkı açtı.Warta Zawiercie ilk seti 25-19 kazandı.

2 8
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 3

NİMİR AYAKTA TUTTU

İkinci sete etkili başlayan Ziraat Bankkart kısa süreli üstünlük kurdu. Rakibin geri dönüşüne rağmen temsilcimiz kritik anlarda hata yapmadı. Nimir Abdelaziz’in etkili performansıyla set 26-24 kazanıldı ve durum 1-1'e geldi.

3 8
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 4

KIRILMA ANI ÜÇÜNCÜ SETTE OLDU

Üçüncü sette uzun süre denge bozulmadı. 17-17 sonrası hata yapan Ziraat Bankkart ritmini kaybetti. Polonya ekibi üst üste bulduğu sayılarla seti 25-19 aldı.

4 8
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 5

SON SETTE DİRENEMEDİ

Dördüncü sette Warta Zawiercie erken fark yakaladı. Temsilcimiz özellikle hücum organizasyonlarında zorlandı. Russell’ın etkili oyunuyla Polonya ekibi seti 25-19, maçı ise 3-1 kazandı.

5 8
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 6

İLK YENİLGİ YARI FİNALDE GELDİ

Ziraat Bankkart bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçı kazanmıştı. Başkent ekibi turnuvadaki ilk mağlubiyetini yarı finalde aldı.

6 8
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 7

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Warta Zawiercie finale yükselerek geçen sezonun şampiyonu Sir Sicoma Monini Perugia ile eşleşti. Final karşılaşması yarın oynanacak.

7 8
Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak - Resim: 8

ZİRAAT ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Temsilcimiz turnuvayı madalyayla kapatmak için parkeye çıkacak. Ziraat Bankkart, üçüncülük maçında PGE Projekt Warszawa ile karşı karşıya gelecek.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro