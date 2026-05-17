Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde temsilcimiz Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie ile karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
İLK SETTE BLOK DUVARI
Karşılaşmanın ilk bölümü dengeli başladı. Ancak Polonya temsilcisi üst üste yaptığı bloklarla farkı açtı.Warta Zawiercie ilk seti 25-19 kazandı.
NİMİR AYAKTA TUTTU
İkinci sete etkili başlayan Ziraat Bankkart kısa süreli üstünlük kurdu. Rakibin geri dönüşüne rağmen temsilcimiz kritik anlarda hata yapmadı. Nimir Abdelaziz’in etkili performansıyla set 26-24 kazanıldı ve durum 1-1'e geldi.
KIRILMA ANI ÜÇÜNCÜ SETTE OLDU
Üçüncü sette uzun süre denge bozulmadı. 17-17 sonrası hata yapan Ziraat Bankkart ritmini kaybetti. Polonya ekibi üst üste bulduğu sayılarla seti 25-19 aldı.
SON SETTE DİRENEMEDİ
Dördüncü sette Warta Zawiercie erken fark yakaladı. Temsilcimiz özellikle hücum organizasyonlarında zorlandı. Russell’ın etkili oyunuyla Polonya ekibi seti 25-19, maçı ise 3-1 kazandı.
İLK YENİLGİ YARI FİNALDE GELDİ
Ziraat Bankkart bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçı kazanmıştı. Başkent ekibi turnuvadaki ilk mağlubiyetini yarı finalde aldı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Warta Zawiercie finale yükselerek geçen sezonun şampiyonu Sir Sicoma Monini Perugia ile eşleşti. Final karşılaşması yarın oynanacak.
ZİRAAT ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK
Temsilcimiz turnuvayı madalyayla kapatmak için parkeye çıkacak. Ziraat Bankkart, üçüncülük maçında PGE Projekt Warszawa ile karşı karşıya gelecek.