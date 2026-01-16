Ressam Haşim Şentürk’ün “Tuval Üzerine İstanbul” adlı yeni resim sergisi, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanatçının İstanbul’a farklı dönemlerde ve farklı ruh hâlleriyle baktığı çalışmalarını bir araya getiriyor.

Şentürk’ün eserlerinde İstanbul, yalnızca bir şehir olarak değil; hafızası, kalabalığı, sessizliği ve dönüşen yüzüyle ele alınıyor. Tuval üzerindeki çalışmalar, kentin gündelik hayatından izler taşırken, izleyiciyi kişisel bir şehir yolculuğuna davet ediyor.

Sergi, 16 Ocak Cuma günü saat 19.00’da açılacak. “Tuval Üzerine İstanbul”, 7 Şubat tarihine kadar Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.