Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı

Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı

Balıkesir genelinde zeytin üretiminde kaliteyi artırmak ve verim kayıplarının önüne geçmek amacıyla zeytin sineğine karşı yürütülen entegre mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı - Resim: 1

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, il genelindeki zeytin üretim alanlarına özel izleme tuzakları yerleştirildi. Saha taramaları ve bu tuzaklar vasıtasıyla zeytin sineğinin popülasyon yoğunluğu ve yayılım haritası anlık olarak analiz ediliyor.

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Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı - Resim: 2

Zararlının biyolojik evrelerini ve yoğunluğunu sıkı takibe alan uzman ekipler, böylece müdahale zamanını doğru belirleyerek yayılımın kontrol altında tutulmasını sağlıyor.

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Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı - Resim: 3

Yürütülen bu kapsamlı entegre mücadele projesiyle, bölgenin en stratejik tarımsal ve ekonomik değerlerinin başında gelen zeytin ve zeytinyağındaki yüksek kalite standartlarının korunması amaçlanıyor.

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Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı - Resim: 4

Doğru zamanda ve doğru yöntemlerle yapılan teknik yönlendirmeler sayesinde, hem zeytin sineği kaynaklı asit oranı artışı gibi kalite bozulmalarının önüne geçilmesi hem de yerli üreticilerin hasat döneminde yaşayabileceği olası ekonomik kayıpların en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

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