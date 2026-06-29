Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, il genelindeki zeytin üretim alanlarına özel izleme tuzakları yerleştirildi. Saha taramaları ve bu tuzaklar vasıtasıyla zeytin sineğinin popülasyon yoğunluğu ve yayılım haritası anlık olarak analiz ediliyor.
Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı
Balıkesir genelinde zeytin üretiminde kaliteyi artırmak ve verim kayıplarının önüne geçmek amacıyla zeytin sineğine karşı yürütülen entegre mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.Kaynak: İHA
Zararlının biyolojik evrelerini ve yoğunluğunu sıkı takibe alan uzman ekipler, böylece müdahale zamanını doğru belirleyerek yayılımın kontrol altında tutulmasını sağlıyor.
Yürütülen bu kapsamlı entegre mücadele projesiyle, bölgenin en stratejik tarımsal ve ekonomik değerlerinin başında gelen zeytin ve zeytinyağındaki yüksek kalite standartlarının korunması amaçlanıyor.
Doğru zamanda ve doğru yöntemlerle yapılan teknik yönlendirmeler sayesinde, hem zeytin sineği kaynaklı asit oranı artışı gibi kalite bozulmalarının önüne geçilmesi hem de yerli üreticilerin hasat döneminde yaşayabileceği olası ekonomik kayıpların en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.