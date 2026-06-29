Zeytin üreticilerine kritik Uyarı... Balıkesir'de o Zararlıya karşı dev hareketlilik başladı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, il genelindeki zeytin üretim alanlarına özel izleme tuzakları yerleştirildi. Saha taramaları ve bu tuzaklar vasıtasıyla zeytin sineğinin popülasyon yoğunluğu ve yayılım haritası anlık olarak analiz ediliyor.