Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler

Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini bugün Çeşme'de gerçekleştirilecek düğün töreniyle evliliğe taşıdı. Genç çiftin düğünlerindeki heyecanı gözlerden kaçmadı...

Kaynak: Haber Merkezi
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 1

İki yıllık ilişkilerinin ardından nikâh masasına oturmaya hazırlanan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün düğün heyecanı başladı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla Çeşme'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 2

DÜĞÜN ÖNCESİ PLAJDA KEYİF YAPTILAR

Düğün için Çeşme'ye ulaşan arkadaşlarını plajda karşılayan Bastık, gün boyunca locasında dostlarıyla vakit geçirdi. Ünlü şarkıcı, arkadaş grubuyla denize girerek düğün öncesinde kısa bir mola verdi.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 3

Bastık'ın gün boyunca sergilediği neşeli tavırlar objektiflere yansırken, ünlü şarkıcının düğün öncesindeki sakin ve keyifli hali dikkat çekti.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 4

İKİ YILLIK İLİŞKİ EVLİLİKLE SONUÇLANIYOR

Yaklaşık iki yıl önce başlayan birlikteliklerini evlilik kararıyla sürdüren Bastık ve Tütüncü, bugün Çeşme'deki törenle yakınlarının karşısında nikâh masasına oturdu.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 5

Düğün hazırlıkları sürerken arkadaşlarıyla buluşan Bastık'ın, törene saatler kala denize girip güneşli havanın tadını çıkardığı görüldü.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 6

EĞLENCE SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Çiftin düğün hazırlıkları devam ederken Bastık'ın yakın arkadaşları da kutlama için erken saatlerde bir araya geldi. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan buluşmalardan renkli görüntüler, grubun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 7

ARKADAŞLARINDAN NEDİME KARELERİ

Bastık'ın arkadaş grubu, düğün öncesinde çektirdikleri nedime fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda, arkadaşların düğün öncesi heyecanı birlikte yaşadığı görüldü.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 8

ÇEŞME'DEKİ KUTLAMALAR SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Zeynep Bastık'ın yakın çevresi, düğün öncesi hazırlıklar sırasında çekilen fotoğrafları da art arda yayınladı.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 9

Çeşme'de başlayan düğün hareketliliği, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerin karşısına çıktı.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 10

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün Çeşme'deki düğününden ilk kare geldi...

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 11

Genç çiftin düğünlerindeki mutlulukları gözden kaçmadı...

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi: Rüya gibi düğünden ilk kareler - Resim: 12

İkilinin İzmir'in Çeşme ilçesindeki düğününe aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

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