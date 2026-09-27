Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Zehir tacirlerinin planı bozuldu: Bitlis'te uyuşturucu haberi

Zehir tacirlerinin planı bozuldu: Bitlis'te uyuşturucu haberi

Bitlis’te zehir tacirlerine darbe vuruld. Narkotik polis, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Zehir tacirlerinin planı bozuldu: Bitlis'te uyuşturucu haberi - Resim: 1

Bitlis’te uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 9 kilo 45 gram esrar ile çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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Zehir tacirlerinin planı bozuldu: Bitlis'te uyuşturucu haberi - Resim: 2

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

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Zehir tacirlerinin planı bozuldu: Bitlis'te uyuşturucu haberi - Resim: 3

Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 parça halinde toplam 9 kilo 45 gram esrar, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 şarjörü ve 32 fişek ele geçirildi.

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Zehir tacirlerinin planı bozuldu: Bitlis'te uyuşturucu haberi - Resim: 4

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Zehir tacirlerinin planı bozuldu: Bitlis'te uyuşturucu haberi - Resim: 5
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