Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından otomobilde ve kadının evinde arama yapıldı. Otomobilin mekanizmalı gizli bölmesi ile kadının evinde yapılan aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain olmak üzere toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.