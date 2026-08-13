Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı

Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı

İstanbul polisi, bir kadının uyuşturucu kuryeliği yaptığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmayı tamamladı. Fiziki takibe alınan kadın, uyuşturucu verirken suçüstü yakalandı.

Kaynak: DHA
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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 1

Küçükçekmece 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusetle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen Damla K. ile uyuşturucuyu teslim alan Y.K. suçüstü yakalandı.

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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 2

'Bebekli kurye' adını verdikleri yöntemle sevkiyat yapan kadının evinde ve uyuşturucuyu teslim alan şüphelinin otomobilindeki mekanizmalı gizli bölmede yapılan aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain olmak üzere toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 3
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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 4

Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece'de bir kadının 'ana zula' olarak kullandığı evinden çıkardığı uyuşturucuyu, 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusetle taşıdığı tespit edildi. Kimliği belirlenen Damla K. takibe alındı. Şüpheli, bir süre pusetle yürüdükten sonra otomobilde bekleyen Y.K. ile buluştu.

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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 5

Uyuşturucu alışverişini gören polis ekipleri, pusetteki bebeğin operasyondan etkilenmemesi için kadın ile erkeğin birbirinden ayrılmasını bekledi. Şüphelilerin ayrılmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kadın kurye Damla K. ile otomobildeki Y.K. yakalandı.

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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 6

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından otomobilde ve kadının evinde arama yapıldı. Otomobilin mekanizmalı gizli bölmesi ile kadının evinde yapılan aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain olmak üzere toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 7

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla K. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 8
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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 9
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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 10
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Zehir sevkiyatı yarım kaldı: İstanbul'da kadın kurye suçüstü yakalandı - Resim: 11
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