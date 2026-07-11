Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı

Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı

Galatasaray’dan bonservisiyle ayrılarak Udinese’ye transfer olan Nicolo Zaniolo, yeni kulübünde sözleşme krizi yaşıyor. İtalyan yıldızın, anlaşmazlık nedeniyle antrenmanlara katılmadığı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 1

Nicolo Zaniolo’nun Udinese macerası henüz başlamadan krize sahne oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu, yeni sözleşmesindeki bazı maddeler nedeniyle kulübüyle anlaşmazlık yaşadı.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 2

Bonus maddeleri krize neden oldu

İddialara göre Zaniolo ile Udinese yönetimi ilk görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 3

Ancak sözleşmenin son halinde yer alan bonus maddeleri, taraflar arasında fikir ayrılığına yol açtı.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 4

Kulübün 1,5 milyon euro garanti ücret ve yaklaşık 300 bin euro bonus içeren teklif sunduğu, Zaniolo’nun ise özellikle bonusların kazanılma şartları konusunda daha fazla güvence talep ettiği belirtildi.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 5

Antrenmanlara çıkmadı

Yaşanan anlaşmazlığın ardından Zaniolo’nun, Udinese’nin sezon öncesi çalışmalarına katılmadığı öne sürüldü.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 6

İtalyan futbolcunun pazartesi günü başlayacak ana kamp öncesinde takıma dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 7

Udinese vazgeçmiyor

Udinese yönetiminin Zaniolo’yu yeni sezonun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünmediği ifade edildi.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 8

Teknik direktör Kosta Runjaic’in de tecrübeli futbolcuyu kadronun merkezinde değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

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Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı - Resim: 9

Gözler yeni görüşmede

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması beklenirken, yaşanan krizin çözüme kavuşup kavuşmayacağı merak konusu oldu.

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