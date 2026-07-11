Nicolo Zaniolo’nun Udinese macerası henüz başlamadan krize sahne oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu, yeni sözleşmesindeki bazı maddeler nedeniyle kulübüyle anlaşmazlık yaşadı.
Zaniolo krizi büyüyor: İdmanlara çıkmama nedeni ortaya çıktı
Galatasaray’dan bonservisiyle ayrılarak Udinese’ye transfer olan Nicolo Zaniolo, yeni kulübünde sözleşme krizi yaşıyor. İtalyan yıldızın, anlaşmazlık nedeniyle antrenmanlara katılmadığı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Bonus maddeleri krize neden oldu
İddialara göre Zaniolo ile Udinese yönetimi ilk görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı.
Ancak sözleşmenin son halinde yer alan bonus maddeleri, taraflar arasında fikir ayrılığına yol açtı.
Kulübün 1,5 milyon euro garanti ücret ve yaklaşık 300 bin euro bonus içeren teklif sunduğu, Zaniolo’nun ise özellikle bonusların kazanılma şartları konusunda daha fazla güvence talep ettiği belirtildi.
Antrenmanlara çıkmadı
Yaşanan anlaşmazlığın ardından Zaniolo’nun, Udinese’nin sezon öncesi çalışmalarına katılmadığı öne sürüldü.
İtalyan futbolcunun pazartesi günü başlayacak ana kamp öncesinde takıma dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.
Udinese vazgeçmiyor
Udinese yönetiminin Zaniolo’yu yeni sezonun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünmediği ifade edildi.
Teknik direktör Kosta Runjaic’in de tecrübeli futbolcuyu kadronun merkezinde değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.
Gözler yeni görüşmede
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması beklenirken, yaşanan krizin çözüme kavuşup kavuşmayacağı merak konusu oldu.