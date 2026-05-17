Türkiye sıfır kilometre otomobil pazarında nisan ayı satış temposunun yavaşlaması, otomotiv markalarının zam kararlarını ertelemesine yol açtı. Döviz kurlarındaki hareketliliğe ve yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen, markaların satış adetlerini korumak amacıyla fiyat artışına gitmemesi listelerde görece durağan bir tablo oluşturdu.
Zamlar ertelendi: İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri
Nisan ayında otomobil satışlarında yaşanan gerileme, markaların kısa vadede sınırlı zam politikası izlemesine ve fiyatları sabit tutmasına neden oldu En ucuz sıfır otomobil 1 milyon 295 bin liralık fiyatıyla Dacia Sandero olurken, listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu dikkat çekti.
Açıklanan güncel verilere göre 2 milyon lira sınırının altında kalan diğer uygun fiyatlı modeller;
Dacia Sandero — 1 milyon 295 bin lira
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT — 1 milyon 335 bin lira
Opel Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 — 1 milyon 395 bin lira
Citroen e-C3 83 kW — 1 milyon 400 bin lira
Fiat Grande Panda — 1 milyon 440 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI Manuel — 1 milyon 470 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Tekna — 1 milyon 699 bin lira
Skoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG — 1 milyon 727 bin 200 lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus — 1 milyon 821 bin lira
Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp — 1 milyon 830 bin lira
Togg T10X V1 RWD — 1 milyon 869 bin 48 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1 milyon 892 bin lira
Omoda 5 Ultima — 1 milyon 999 bin lira
Peugeot E-208 GT 100kW — 1 milyon 999 bin 500 lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance — 1 milyon 999 bin lira
SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik — 1 milyon 999 bin lira
Piyasada 2 milyon liranın üzerinde seyreden görece yüksek bütçeli başlangıç modellerinde ise:
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life — 2 milyon 122 bin lira
Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid — 2 milyon 131 bin 500 lira
Chery Tiggo 7 Prestige 1.6 TGDI — 2 milyon 175 bin lira
Honda Jazz Crosstar — 2 milyon 380 bin lira
BYD SEAL 160 kW — 2 milyon 429 bin lira
Alfa Romeo Junior Elettrica — 2 milyon 474 bin 300 lira
MG ZS Hybrid+ Luxury — 2 milyon 540 bin lira
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG — 2 milyon 650 bin lira
Lexus LBX — 3 milyon 5 bin lira
Mercedes A200 — 3 milyon 222 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic — 3 milyon 455 bin 221 lira
Subaru Crosstrek e-BOXER — 3 milyon 589 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line — 3 milyon 724 bin 500 lira
(Oksijen)