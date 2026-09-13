Yüzyıllık sır ortaya çıktı: Pekmeze o eşsiz lezzeti veren mucize

Toprak sahibi Bünyamin Yalçın, pekmez toprağının bölgede uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, "Hemen hemen bizim sülalede en yaşlı benim. Burası Ermenilerden beri kalan bir bağ. Burası dedemden kalan bağ. Bu toprak olmazsa pekmez olmuyor. Bu toprağın ilacı yani. Bunu üzümün üstüne atarlar. Toprak, üzümün suyunu süzer. O suyu pekmezi kaynatır. Bu olmadığı zaman pekmez olmuyor, ekşi oluyor. Eskiden ekşi derlerdi. Toprağı atmadığın zaman ekşi olur. Tarihler boyu bunu kullanırlar" dedi.