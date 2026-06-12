Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali bünyesinde, alandaki vatandaşlara tonlarca kiraz dağıtımı yapıldı. Festival etkinlikleri kapsamında sahil dolgu alanında organize edilen programda, vatandaşlara ücretsiz olarak toplam 3 ton kiraz ikram edildi.
Yüz binlerce lira değerinde: Festivalde ücretsiz dağıtıldı
60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahil dolgu alanda vatandaşlara 3 ton kiraz ikram edildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın katıldığı etkinlikte renkli kostümlü görevliler de dağıtıma eşlik etti.Kaynak: AA / İHA
Etkinliğe katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, elleriyle vatandaşlara kiraz ikramında bulundu. Organizasyonda görev alan ve kiraz ile ayçiçeği kostümleri giyen personel de dağıtım yaparak festivale renkli anlar kattı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada festival coşkusunun tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Nallar, Tekirdağ'ın en önemli simgelerinden biri olan kirazın tanıtımına destek olmak amacıyla böyle bir ikram etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Dağıtılan kirazlara yoğun ilgi gösteren vatandaşların memnuniyetle karşıladığı festival, pazar gününe kadar farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerle sürdürülecek. Kirazın ilk yetiştiği bölge olarak kabul edilen Naip Mahallesi'nde de etkinlikler start aldı. Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen "En Güzel Kiraz Yarışması" katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Halk oyunları ekiplerinin gerçekleştirdiği gösterilerle canlılık kazanan programda, festival alanında üreticilerin özenle yetiştirdiği farklı kiraz çeşitleri sergilenirken, alana gelen vatandaşlar stantları ziyaret ederek ürünleri yakından inceledi.
Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan "En Güzel Kiraz Yarışması" bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda;
Birinci: Mustafa Kurtkan (25 bin TL ödül)
İkinci: Ruşen Örnek (20 bin TL ödül)
Üçüncü: Erdinç İçer (15 bin TL ödül)
Yarışmada dereceye girmeyi başaran üreticilere ödülleri, düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni sırasında konuşma yapan yetkililer, Tekirdağ kirazının bölge ekonomisi ve tarımsal üretim içerisindeki kritik rolüne değinerek, üreticilerin emeklerini desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.