Yüz binlerce lira değerinde: Festivalde ücretsiz dağıtıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada festival coşkusunun tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Nallar, Tekirdağ'ın en önemli simgelerinden biri olan kirazın tanıtımına destek olmak amacıyla böyle bir ikram etkinliği düzenlediklerini belirtti.