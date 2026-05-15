Yurttaşın derdi ne AKP ne CHP: Halkın derdi Erdoğan'ın oyunu ikiye katladı
ASAL Araştırma’nın son anketi, halkın %60’ının geçim derdiyle boğuştuğunu kanıtladı. Diğer tüm sorunlar sustu, mutfaktaki yangın toplumsal bir imdat çağrısına dönüştü.
"Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu ne ?" sorusuna verilen yanıtlarda ekonomi ve hayat pahalılığı seçeneğine verilen oy oranı, yurttaşların ekonomik gündeme bakışını ortaya koydu.
Anket sonucuna göre Nisan ayında Ekonomi/ Hayat pahalılığı seçeneğine oy verenlerin oranı yüzde 60'a dayandı.
Yapılan ankete göre, Halkın yaklaşık %60'ının ekonomiyi "en büyük sorun" olarak işaretlemesi, meselenin artık sadece rakamsal bir veri olmaktan çıktığını gösteriyor.
Anket verileri, halkın artık kolektif bir yaşam mücadelesinin içinde olduğunu gösteriyor.
Vatandaşın cebindeki paranın erime hızı, siyasetin veya diğer sosyal tartışmaların hızını kesmiş durumda.
%60’lık bu "ekonomi" yanıtı, aslında bir imdat çağrısı niteliği taşıyor.
%60, yönetenlere ve karar vericilere şunu söylüyor: "Artık ideolojik tartışmaların, yapay gündemlerin veya uzun vadeli projelerin bir karşılığı yok. Tek gerçeklik cüzdandaki boşluk ve bu boşluk artık taşınamaz bir ağırlığa dönüştü."