Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı

Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı

Yurt dışında yeni bir hayat kurmayı planlayanlar için hazırlanan Global Relocation Index 2026 yayımlandı. Yaşam kalitesi, güvenlik, sağlık sistemi ve yaşam maliyeti gibi 24 farklı kriterin değerlendirildiği listenin zirvesinde sürpriz Avrupa ülkesi yer aldı.

Mehmet Ertaş Mehmet Ertaş
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Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı - Resim: 1

Singapur merkezli danışmanlık firması Rumavi tarafından hazırlanan ve yurt dışına taşınmayı planlayanların merakla beklediği Global Relocation Index 2026 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı - Resim: 2

Dünya genelinde 192 ülke ve bölgenin mercek altına alındığı araştırmada, küresel ölçekte yeni bir hayata adım atmak isteyenler için en ideal rotalar belirlendi.

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Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı - Resim: 3

24 KRİTERDE KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Uluslararası kamu verileri temel alınarak hazırlanan endekste ülkeler; yaşam maliyeti, vergi avantajları, sağlık altyapısı, güvenlik düzeyi, sosyal entegrasyon ve oturum izinlerinin erişilebilirliği gibi 24 temel parametre doğrultusunda puanlandı.

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Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı - Resim: 4

Çalışmada ayrıca tek bir profil üzerinden değerlendirme yapmak yerine; dijital göçebeler, girişimciler, çalışanlar, emekliler ve ailelerin beklentilerine yönelik özel analiz hatları oluşturuldu.

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Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı - Resim: 5

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ: ESTONYA

Yaklaşık 1,4 milyonluk nüfusuyla dikkat çeken Baltık ülkesi Estonya, 2026 listesinin ilk sırasına yerleşti. Ülkenin liderliğe yükselmesinde şu unsurlar öne çıktı:

Dijital Altyapı ve e-Residency: AB sınırları içinde uzaktan şirket kurma imkanı sunan e-Residency programının öncülerinden biri olması ve esnek dijital göçebe vizesi modeli.

Kamu Hizmetleri: Bürokrasiden uzak, tamamen dijitalleşmiş devlet mekanizması.

Sosyal Denge: Düşük suç oranları, gelişmiş sağlık sistemi ve yabancılar için kolaylaştırılmış oturum süreçleri.

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Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı - Resim: 6

Rapor, günümüz taşınma kararlarında yalnızca ekonomik parametrelerin değil, dijital kolaylıklar ile bürokratik esnekliğin de belirleyici birer kritere dönüştüğünü bir kez daha ortaya koydu.

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Yurt dışına yerleşmek ve iltica için en iyi ülkeler belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı - Resim: 7

İŞTE YURT DIŞINA TAŞINMAK İÇİN EN İYİ 10 ÜLKE

Araştırmaya göre taşınmak isteyenler için en avantajlı 10 ülke şu şekilde sıralandı:

1- Estonya

2-Singapur

3-Malezya

4-Portekiz

5-Tayvan

6-Litvanya

7-Hong Kong

8-Saint Kitts ve Nevis

9-Çekya

10-Malta

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