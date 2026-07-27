Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gastro Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar

Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar

Karadeniz mutfağının simge lezzetlerinden biri, bu kez farklı bir isimle komşu ülkede gündeme geldi. Yunan basınındaki tanıtım, iki ülke arasındaki ortak mutfak mirası tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Diğer
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Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar - Resim: 1

Karadeniz’in en bilinen tatlılarından biri olan Laz böreği, bu kez Yunanistan’da farklı bir isimle gündeme geldi.

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Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar - Resim: 2

Yunan basınında yer alan haberlerde, tatlı “Galaktoboureko” adıyla tanıtılarak geleneksel Yunan mutfağının önemli lezzetleri arasında gösterildi.

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Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar - Resim: 3

Bu durum, tatlının kökenine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar - Resim: 4

“Galaktoboureko” adıyla tanıtıldı

İddiaya göre Yunanistan’da Laz böreği, Yunanca “galakto” (süt) ve “boureko” (börek) kelimelerinin birleşiminden oluşan “Galaktoboureko” ismiyle sunuluyor.

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Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar - Resim: 5

Yunan basınında yayımlanan haberde, tatlının çıtır yufka katmanları arasındaki sütlü irmik kreması ve üzerine dökülen şerbetiyle öne çıktığı belirtilirken, geleneksel Yunan tatlıları arasında yer aldığı ifade edildi.

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Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar - Resim: 6

Selanik’in tatlı kültürünün parçası olarak gösterildi

Haberde ayrıca Galaktoboureko’nun, Selanik’in tatlı kültürünün önemli örneklerinden biri olduğu savunuldu.

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Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar - Resim: 7

Bougatsa, trigona panoramatos, tsoureki, baklava, kazandibi, künefe, profiterol ve tulumba gibi tatlılarla birlikte anılan Galaktoboureko’nun Yunan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olduğu öne sürüldü.

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