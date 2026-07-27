Yunanlılar bir Türk yemeğine daha çöktü: İşte detaylar

Karadeniz’in en bilinen tatlılarından biri olan Laz böreği, bu kez Yunanistan’da farklı bir isimle gündeme geldi.
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Karadeniz mutfağının simge lezzetlerinden biri, bu kez farklı bir isimle komşu ülkede gündeme geldi. Yunan basınındaki tanıtım, iki ülke arasındaki ortak mutfak mirası tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Kaynak: Diğer
Yunan basınında yer alan haberlerde, tatlı “Galaktoboureko” adıyla tanıtılarak geleneksel Yunan mutfağının önemli lezzetleri arasında gösterildi.
Bu durum, tatlının kökenine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
“Galaktoboureko” adıyla tanıtıldı
İddiaya göre Yunanistan’da Laz böreği, Yunanca “galakto” (süt) ve “boureko” (börek) kelimelerinin birleşiminden oluşan “Galaktoboureko” ismiyle sunuluyor.
Yunan basınında yayımlanan haberde, tatlının çıtır yufka katmanları arasındaki sütlü irmik kreması ve üzerine dökülen şerbetiyle öne çıktığı belirtilirken, geleneksel Yunan tatlıları arasında yer aldığı ifade edildi.
Selanik’in tatlı kültürünün parçası olarak gösterildi
Haberde ayrıca Galaktoboureko’nun, Selanik’in tatlı kültürünün önemli örneklerinden biri olduğu savunuldu.
Bougatsa, trigona panoramatos, tsoureki, baklava, kazandibi, künefe, profiterol ve tulumba gibi tatlılarla birlikte anılan Galaktoboureko’nun Yunan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olduğu öne sürüldü.