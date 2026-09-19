Yeniçağ Gazetesi
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Yunanistan depremi İstanbul için tehdit mi? Uzman isim açıkladı

Yunanistan’da iki gündür peş peşe meydana gelen 4’ün üzerindeki depremler gözleri İstanbul’a çevirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntıların Kuzey Anadolu Fayı ile ilişkisini değerlendirerek merak edilen soruya yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yunanistan depremi İstanbul için tehdit mi? Uzman isim açıkladı - Resim: 1

Yunanistan’da 18 ve 19 Eylül’de peş peşe meydana gelen 4’ün üzerindeki depremler dikkatleri bölgeye çevirdi. Sarsıntıların İstanbul açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığı merak konusu oldu.

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Yunanistan depremi İstanbul için tehdit mi? Uzman isim açıkladı - Resim: 2

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Yunanistan’daki son depremlerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, açıklamasına “18–19 Eylül M4+ Yunanistan depremleri İstanbul için tehdit değildir” sözleriyle başladı.

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Yunanistan depremi İstanbul için tehdit mi? Uzman isim açıkladı - Resim: 3

Bektaş, “Son iki gündür Yunanistan’da M4+ depremler devam ediyor” diyerek bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.

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Yunanistan depremi İstanbul için tehdit mi? Uzman isim açıkladı - Resim: 4

Prof. Dr. Bektaş, depremlerin geçmişteki hareketlilikle ilişkisine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Ancak KAF’ın kuzey kolunda, 1912 M7,4 Şarköy depreminden sonra Şarköy’ün batısında Yunanistan’a doğru gelişen depremsellik göçünü, İstanbul’a doğru ilerleyen bir deprem süreci olarak yorumlamak doğru değildir.”

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Yunanistan depremi İstanbul için tehdit mi? Uzman isim açıkladı - Resim: 5

Bektaş, Yunanistan’daki sarsıntıların İstanbul’a doğru ilerleyen bir deprem zinciri şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini özellikle vurguladı.

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Yunanistan depremi İstanbul için tehdit mi? Uzman isim açıkladı - Resim: 6

Uzman isim açıklamasını, “Bu depremler KAF’ın batı ucundaki geniş ve çok kollu deformasyon zonunun doğal sismisitesi içinde değerlendirilmelidir” sözleriyle tamamladı.

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