26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu

Uzun yıllar kolesterolün başlıca nedeni olarak görülen yumurta sarısının, sanıldığı kadar zararlı olmadığı ortaya kondu. Uzmanlar, asıl riskin doymuş yağlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu - Resim: 1

1960’lı yıllarda getirilen “günde 300 miligram kolesterol” sınırıyla birlikte kalp sağlığı açısından riskli görülen yumurta sarısı, son bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendirildi.

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu - Resim: 2

2016’dan itibaren yayımlanan araştırmalar, kan kolesterolünü yükselten temel etkenin yumurta değil, doymuş yağ ağırlıklı beslenme olduğunu gösterdi.

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu - Resim: 3

Günde İki Yumurta Mümkün

2025 yılında yayımlanan bir çalışmada, düşük doymuş yağ içeren bir diyetle birlikte günde iki yumurta tüketen bireylerin LDL (kötü) kolesterol seviyelerinde düşüş gözlendi.

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu - Resim: 4

Uzmanlar, yumurtanın tek başına risk oluşturmadığını, ancak yüksek doymuş yağ içeren beslenme düzeniyle birlikte tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu - Resim: 5

Besin Değeri Yüksek

Yumurta; protein, A, D, E ve K vitaminleri, folat, kolin, omega-3 yağ asitleri ile lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığı açısından önemli bileşenler içeriyor. Uzmanlara göre sarının tüketilmemesi, bu besin öğelerinden mahrum kalınmasına yol açabiliyor.

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu - Resim: 6

Kan kolesterol düzeyinin yüzde 60 ila 80’inin genetik faktörlerden, yüzde 20 ila 40’ının ise beslenmeden etkilendiği belirtiliyor. Bu nedenle yüksek kolesterol sorunu yaşayanların tüketim miktarını sınırlandırması öneriliyor.

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu - Resim: 7

Pişirme Yöntemi Önemli

Uzmanlar, yumurtanın zeytinyağı veya bitkisel yağlarla pişirilmesini, yanında tam tahıllar ve sebzelerle tüketilmesini tavsiye ediyor. Lifli gıdaların kolesterolün geri emilimini azalttığı ve kalp sağlığını desteklediği ifade ediliyor.

