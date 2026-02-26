Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar ezberi bozdu

Besin Değeri Yüksek

Yumurta; protein, A, D, E ve K vitaminleri, folat, kolin, omega-3 yağ asitleri ile lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığı açısından önemli bileşenler içeriyor. Uzmanlara göre sarının tüketilmemesi, bu besin öğelerinden mahrum kalınmasına yol açabiliyor.