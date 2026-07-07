Yeniçağ Gazetesi
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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış sele dönüştü. Sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır sular altında kalırken, ekili tarım arazilerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 1

Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak, sele dönüştü. Bazı ev ve ahırlar su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.

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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 2

Arpaçay ilçesine bağlı Polatköyü'nde etkili olan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun yağışın ardından derelerin taşmasıyla köyde bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 3

Taşkın nedeniyle köyde yaşam olumsuz etkilenirken, tarım arazilerinde de taşkın kaynaklı hasar oluştu. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularının çekilmesinin ardından zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarına başlandı.

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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 4

Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılmasının beklendiği öğrenilirken, köylüler selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek talebinde bulundu.

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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 5
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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 6
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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 7
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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 8
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Yollar kapandı evleri su bastı: Kars’ta sel felaketi - Resim: 9
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