Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş

Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş

Antalya'nın Aksu ilçesinde otladığı sırada kanalizasyon çukuruna düşen oğlak, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş - Resim: 1

Olay, Cihadiye Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Otladığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen oğlağın sesi, bölgedeki bir vatandaşın dikkati sayesinde fark edildi.

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Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş - Resim: 2

Kastamonu'dan oğlunu ziyarete geldiği öğrenilen Arslan Ay, oğlağın sesini duyması üzerine kanalizasyon çukuruna yöneldi. Hayvanın mahsur kaldığını gören Ay, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, oğlağı boynuna geçirdiği halat yardımıyla çukurdan çıkardı.

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Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş - Resim: 3

Oğlak, sahibine ulaşılmak üzere itfaiye aracıyla istasyona götürüldü.

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Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş - Resim: 4

Arslan Ay, "Kastamonu'dan oğlumu ziyarete gelmiştim. Çalıştığı iş yerine yakın dolaşırken oğlağın sesini duydum. Ekiplere haber verdim. Sanırım otlarken düşmüş" dedi.

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Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş - Resim: 5
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Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş - Resim: 6
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Yoldan geçerken duyduğu sese kulak verdi... 3 metrelik ölüm çukurundaki mucize kurtuluş - Resim: 7
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Kaynak: İHA
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