Kaza, akşam saatlerinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi.
Yolcu koltuğunda dehşet anları: Ekipler zamanla yarıştı
Erzurum Palandöken’de seyir halindeki halk otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1 kadın araç içerisinde sıkışırken aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yavuz İ. idaresindeki 25 HO 1079 plakalı özel halk otobüsü ile Elif K.Y. yönetimindeki 34 DCK 404 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin ön yolcu koltuğunda sıkışan Serpil K., itfaiye erleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı.
Otomobildeki yaralılar sürücü Elif K.Y., İlayda K., Saltuk M. K., Nur M. K. ile Serpil K., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA