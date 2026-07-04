Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı

Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı

American Airlines bünyesinde görev yapan ve Boeing 737 uçurduğu tahmin edilen kaptan pilotun yıllık kazancının yaklaşık 21,5 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Görenleri hayrete düşüren saatlik ücret ise gündem oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) bir pilot tarafından yapılan maaş paylaşımı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 2

American Airlines bünyesinde çalıştığı belirtilen ve kimliği gizli tutulan kaptan pilotun yayınladığı bordro, havacılık sektöründeki kazançların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Paylaşılan belgelere göre, tecrübeli pilotun yıllık brüt maaşı tam 458 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bu devasa tutarın güncel döviz kurlarıyla Türk Lirası karşılığı ise yaklaşık 21 milyon 429 bin TL'ye denk geliyor.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Bordroyu gören sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan bu rakam karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 5

Boeing 737 tipi yolcu uçağı kullandığı tahmin edilen kaptan pilotun saatlik çalışma ücretinin yaklaşık 360 dolar olduğu hesaplandı.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 6

ABD medyasında geniş yankı bulan habere göre, sektördeki kazançlar uçak tipine göre daha da yukarılara tırmanabiliyor.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 7

Havacılık kaynakları, Boeing 777 veya Airbus A350 gibi daha büyük ve geniş gövdeli uçaklarda görev yapan kaptan pilotların saatlik ücretlerinin 450 dolara kadar çıkabildiğini vurguluyor.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 8

Öte yandan uzmanlar, bu yüksek saatlik ücretlere rağmen ABD'deki sıkı federal havacılık kuralları gereği, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla pilotların aylık ve yıllık uçuş saatlerine kesin sınırlamalar getirildiğinin de altını çiziyor.

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Yıllık maaşı 21 milyon TL, saatte ise 16 bin TL kazanıyorlar: Sosyal medyayı salladı - Resim: 9
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