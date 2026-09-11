Avustralya’nın Queensland bölgesinde bulunan ve yalnızca 550 nüfuslu Julia Creek kasabası, ilginç bir iş imkanı veriyor. Kasaba yönetimi, bölgeye gelip kalıcı olarak kalacak bir aile hekimi arıyor. Verilen şartlar ise oldukça iyi.
Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Bedava ev ve araba veriyorlar
Avrupa’da bulunan bir kasabanın yönetimi, yıllık 400 bin dolar maaşla çalışacak aile doktoru bulmakta zorlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Şehirdeki meslektaşlarının iki katını kazanacak ilanda işe alınacak doktora senelik yaklaşık 428 bin ABD doları teklif ediliyor.
Tutulacak evin kirasından kullanılacak arabaya kadar tüm giderler kasaba tarafından karşılanıyor. Bu miktar, Avustralya'nın büyük şehirlerinde çalışan bir doktorun kazandığının neredeyse iki katına denk geliyor.
NEDEN KİMSE TERCİH ETMİYOR?
Kasaba, en yakın hastaneye ve diğer doktorlara saatlerce uzaklıkta, ıssız bir coğrafyada bulunuyor.
İşe girecek kişinin kasabanın tek doktoru olması ve gecesi gündüzü olmadan her türlü acil vakaya tek başına müdahale etmesi gerekiyor.
BİR ÖNCEKİ DOKTOR ÇOK MEMNUN KALMIŞTI
Benzer bir ilanla 2022 senesinde kasabaya taşınan ve iki sene görev alan Dr. Adam Louws ise önyargıların yersiz olduğunu düşünüyor.
Dört çocuğuyla beraber kasabada harika zaman geçirdiğini ifade eden Louws, tamamen ailevi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Kasabadaki sıcak insan ilişkilerini ve mesleki tatmini öven eski doktor, yerini alacak cesur bir meslektaşını bekliyor.