Yıllarca konuşulmuştu: Palu ailesi yeniden gündemde

Kocaeli’de yaşayan Palu ailesi, Aralık 2018’de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktığında kamuoyunda tanınan bir aile değildi. Anne Hava Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte programa başvurdu.

Amaçları, 2008’de kaybolan kızı Meryem Tahnal ile 2009’dan beri haber alınamayan torunu Melike Tahnal’ın bulunmasıydı ancak program ilerledikçe kayıp dosyasının arkasında çok daha karanlık iddialar olduğu ortaya çıktı. Canlı yayınlara bağlanan tanıklar, komşular ve aileyi tanıyan kişiler, aile içi şiddet, cinsel istismar, tecavüz, cinayet, çocuklara yönelik kötü muamele ve büyü iddialarını gündeme getirdi.