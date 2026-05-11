11 Mayıs 2026 Pazartesi
Anasayfa Kültür Sanat Yıllarca konuşulmuştu: Palu ailesi yeniden gündemde

'Cinci hoca' iddialarından kayıp cesetlere, işkenceden istismara kadar uzanan Palu ailesi dosyası, HBO Max belgeseliyle yeniden açılıyor...

"İçine cin girdi" denilerek ispirto ve sirke içirildiği söylenen bir çocuk, ağaca bağlanıp aç bırakıldığı anlatılan bir kadın, büyü korkusuyla savrulan bir aile… HBO Max’in "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" belgeseli, Türkiye’nin yıllarca konuştuğu bu dosyayı yeniden gündeme taşırken aynı soruyu da geri getiriyor: Palu ailesi olayı nasıl bu kadar karanlık bir sarmala dönüştü?

Türkiye’nin yıllarca tartıştığı Palu ailesi olayı, HBO Max’te yayınlanan "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" belgeseliyle yeniden gündemde.

Medyascope haberine göre, 8 Mayıs’ta yayınlanan yapım, 2018’in sonunda bir televizyon programında yeniden açılan, ardından adliyeye taşınan ve yıllar içinde Türkiye’nin en sarsıcı kriminal dosyalarından birine dönüşen olayı anlatıyor.

Kocaeli’de yaşayan Palu ailesi, Aralık 2018’de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktığında kamuoyunda tanınan bir aile değildi. Anne Hava Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte programa başvurdu.

Amaçları, 2008’de kaybolan kızı Meryem Tahnal ile 2009’dan beri haber alınamayan torunu Melike Tahnal’ın bulunmasıydı ancak program ilerledikçe kayıp dosyasının arkasında çok daha karanlık iddialar olduğu ortaya çıktı. Canlı yayınlara bağlanan tanıklar, komşular ve aileyi tanıyan kişiler, aile içi şiddet, cinsel istismar, tecavüz, cinayet, çocuklara yönelik kötü muamele ve büyü iddialarını gündeme getirdi.

PALU AİLESİ NASIL GÜNDEME GELDİ?

Palu ailesinin Türkiye gündemine girişi, kayıp iki kişi için yapılan televizyon başvurusuyla oldu. Havva Palu, 2008’den bu yana kızı Meryem Tahnal’dan, 2009’dan bu yana da Meryem’in kızı Melike Tahnal’dan haber alamadığını söyledi. Aile, ilk aşamada Meryem ve Melike’nin Tahnal ailesinin yanında olduğunu iddia etti.

Palu ailesi 2018’in sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktığında, yıllar önce kapanan ya da ilerlemeyen dosya yeniden gündeme geldi. Programda aile üyeleri, tanıklar, komşular ve dosyayı bilen kişiler yüzleşti. Birbiriyle çelişen ifadeler, çocuklara yönelik istismar iddiaları, Meryem ve Melike’nin ölümüne ilişkin anlatımlar ve Tuncer Ustael’in aile üzerindeki etkisi kamuoyunun dikkatini çekti.

Müge Anlı, 14 Ocak 2019’daki yayında beş yıl önce kapanan soruşturmanın, programdaki yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını söyledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yayınlarında ortaya atılan iddiaları dikkate alarak aile üyeleriyle ilgili dosyaları birleştirdi ve soruşturma başlattı.

Palu ailesinin bazı üyeleri Kocaeli’deki evlerinde, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise İstanbul’da, Müge Anlı’nın programının stüdyosunda canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

