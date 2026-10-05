Latin müziğin dünyaca ünlü temsilcisi Shakira, Madrid turnesinin sekizinci konserinde pop müziğin popüler ismi Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaştı.
Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı
Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira, Madrid turnesinde İngiliz şarkıcı Dua Lipa'yı sahnesinde ağırlayarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dev ikilinin sürpriz İspanyolca düeti sosyal medyayı salladı.Abdullah Kerzi
Binlerce müzikseverin karşısına çıkan iki yıldız isim, Shakira’nın sevilen İspanyolca eseri "Antologia"yı birlikte seslendirerek seyircilere sürpriz bir performans sundu.
DUA LIPA'NIN İSPANYOLCA PERFORMANSINA ÖVGÜ
Dua Lipa’nın şarkıyı kusursuz bir İspanyolca ile seslendirmesi dinleyicilerden ve Shakira’dan büyük beğeni topladı.
Sahne öncesinde genç meslektaşını "tanrıça" olarak nitelendiren Shakira, davetini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti. Dua Lipa'nın daha önce de Kolombiya'nın Bogota kentindeki konserinde aynı eseri söylediği belirtildi.
"HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU"
Konserin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan iki dünya yıldızı birbirlerine övgüler yağdırdı.
Shakira, birlikte çekildikleri kareleri "Birçoğumuzun hayali gerçek oldu" notuyla yayınlarken; Dua Lipa ise unutulmaz anı için minnettar olduğunu belirterek Latin yıldıza teşekkürlerini iletti.