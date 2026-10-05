Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı

Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı

Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira, Madrid turnesinde İngiliz şarkıcı Dua Lipa'yı sahnesinde ağırlayarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dev ikilinin sürpriz İspanyolca düeti sosyal medyayı salladı.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 1

Latin müziğin dünyaca ünlü temsilcisi Shakira, Madrid turnesinin sekizinci konserinde pop müziğin popüler ismi Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaştı.

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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 2

Binlerce müzikseverin karşısına çıkan iki yıldız isim, Shakira’nın sevilen İspanyolca eseri "Antologia"yı birlikte seslendirerek seyircilere sürpriz bir performans sundu.

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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 3

DUA LIPA'NIN İSPANYOLCA PERFORMANSINA ÖVGÜ

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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 4

Dua Lipa’nın şarkıyı kusursuz bir İspanyolca ile seslendirmesi dinleyicilerden ve Shakira’dan büyük beğeni topladı.

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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 5

Sahne öncesinde genç meslektaşını "tanrıça" olarak nitelendiren Shakira, davetini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti. Dua Lipa'nın daha önce de Kolombiya'nın Bogota kentindeki konserinde aynı eseri söylediği belirtildi.

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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 6

"HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU"

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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 7

Konserin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan iki dünya yıldızı birbirlerine övgüler yağdırdı.

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Yılın sahne olayı: Shakira Ve Dua Lipa ortalığı salladı - Resim: 8

Shakira, birlikte çekildikleri kareleri "Birçoğumuzun hayali gerçek oldu" notuyla yayınlarken; Dua Lipa ise unutulmaz anı için minnettar olduğunu belirterek Latin yıldıza teşekkürlerini iletti.

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