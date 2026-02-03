Ankara'da inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti. İddialara göre, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesinde inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada yaşanan toprak kayması sonucu Suriyeli Abdullah Ahmed El Selim (35) isimli işçi göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, göçük altından çıkarılan El Selim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, şantiye şefinin gözaltına alındığı öğrenildi.