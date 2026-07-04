Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından Köyden İndim Şehire, yıllar sonra devam filmiyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehire, yıllar sonra yeni hikâyesiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Devam filminde bu kez efsane dört kardeşin çocukları izleyici karşısına çıkacak.Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini hayata geçiren Arzu Film ile Poll Films arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Arzu Film'in kurucusu Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez ile Poll Films'in sahibi Polat Yağcı'nın imzaladığı anlaşma kapsamında, şirketin kült yapımlarının yeni uyarlamaları hayata geçirilecek.
Efsane karakterlerin çocukları başrolde
Bu projelerin ilk sırasında ise Köyden İndim Şehire yer alıyor. Yeni film, ilk yapımın hikâyesini günümüze taşıyacak. Devam filminde, orijinal yapımın sevilen karakterleri Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'in çocukları başrolü üstlenecek.
İlk filmde, köylerinde buldukları defineyi bozdurmak için Ankara'ya giden dört kardeşin yaşadığı eğlenceli olaylar konu edilmişti. Yeni yapımda ise hikâyenin yeni nesil üzerinden ilerlemesi planlanıyor.
Projeye ilişkin oyuncu kadrosu, yönetmen ve vizyon tarihiyle ilgili ayrıntıların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.