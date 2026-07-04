Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini hayata geçiren Arzu Film ile Poll Films arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Arzu Film'in kurucusu Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez ile Poll Films'in sahibi Polat Yağcı'nın imzaladığı anlaşma kapsamında, şirketin kült yapımlarının yeni uyarlamaları hayata geçirilecek.