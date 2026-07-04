Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor

Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehire, yıllar sonra yeni hikâyesiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Devam filminde bu kez efsane dört kardeşin çocukları izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor - Resim: 1

Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından Köyden İndim Şehire, yıllar sonra devam filmiyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor - Resim: 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini hayata geçiren Arzu Film ile Poll Films arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Arzu Film'in kurucusu Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez ile Poll Films'in sahibi Polat Yağcı'nın imzaladığı anlaşma kapsamında, şirketin kült yapımlarının yeni uyarlamaları hayata geçirilecek.

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Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor - Resim: 3

Efsane karakterlerin çocukları başrolde
Bu projelerin ilk sırasında ise Köyden İndim Şehire yer alıyor. Yeni film, ilk yapımın hikâyesini günümüze taşıyacak. Devam filminde, orijinal yapımın sevilen karakterleri Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'in çocukları başrolü üstlenecek.

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Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor - Resim: 4

İlk filmde, köylerinde buldukları defineyi bozdurmak için Ankara'ya giden dört kardeşin yaşadığı eğlenceli olaylar konu edilmişti. Yeni yapımda ise hikâyenin yeni nesil üzerinden ilerlemesi planlanıyor.

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Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor - Resim: 5

Projeye ilişkin oyuncu kadrosu, yönetmen ve vizyon tarihiyle ilgili ayrıntıların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

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Yeşilçam klasiği geri dönüyor: 'Köyden İndim Şehire'ye devam filmi geliyor - Resim: 6
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