Yeniçağ Gazetesi
02 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak

Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak

Yeşil ve gri pasaport başvurularında işlemler dijital ortama taşındı. Yeni sistemle birlikte başvuru süreçlerinin internet üzerinden yürütülmesi, kurumlar arasındaki evrak trafiğinin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 1

Başvurular artık dijital ortamda yapılacak

Yeşil ve gri pasaport başvurularında yeni dönem resmen başladı.

1 8
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 2

Yeni uygulama kapsamında hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport hakkı bulunan kişiler, başvurularını elektronik sistem üzerinden gerçekleştirecek.

2 8
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 3

Kurum içi onay süreçleri de dijital ortamda tamamlanacak. Onaylanan başvuru bilgileri ise elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak.

3 8
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 4

Evrak süreci dijital ortama taşındı

Yeni dönemde yeşil pasaport başvuruları hak sahibi personelin kendisi tarafından sistem üzerinden yapılacak.

Gri pasaport işlemleri ise ilgili kurumlar tarafından elektronik sistem üzerinden yürütülecek.

4 8
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 5

Daha önce kurumlar arasında yürütülen evrak hazırlama, onay ve teslim süreçleri nedeniyle zaman alan işlemler, yeni sistem sayesinde internet üzerinden takip edilebilecek.

5 8
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 6

Başvurusu tamamlanan kişilere süreçle ilgili bilgilendirme de yapılacak.

6 8
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 7

Amaç işlemleri hızlandırmak

Dijital sistemle birlikte başvurulardaki bürokratik işlemlerin azaltılması, hata riskinin düşürülmesi ve işlemlerin daha güvenli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

7 8
Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Artık böyle yapılacak - Resim: 8

Yeni uygulama sayesinde kurumlar arasındaki belge akışının hızlanması, başvuru süreçlerinin daha kolay takip edilebilmesi ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro