Yerli Yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre platform e-devlet üzerinden giriş yapılarak kullanılıyor.
Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapay zeka platformu EVREN'in kullanıma açıldığını duyurdu. Kullanıcılar platforma e-devlet üzerinden giriş yapabiliyor.Kaynak: AA
Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye’de bulunan GPU altyapısında işleniyor.
EVREN’e e-Devlet kimlik doğrulamasıyla evren.ssyz.org.tr adresinden erişilebiliyor.
KULLANICILAR KREDİ KAZANIYOR
EVREN, doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor.
Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor.
Bu krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor.
Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, EVREN ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan aktif katılımcılar olması hedefleniyor.
Başkanlıktan yapılan açıklamada yapay zek platformunun savunma sanayii, üniversiteler, teknoloji şirketleri, girişimciler ve geliştiriciler tarafından kullanılmasının amaçlandığı ifade edildi.
Platform, 7 bin 500 aktif kullanıcıya çıktı.