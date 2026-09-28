Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
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Anasayfa Teknoloji Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı

Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapay zeka platformu EVREN'in kullanıma açıldığını duyurdu. Kullanıcılar platforma e-devlet üzerinden giriş yapabiliyor.

Kaynak: AA
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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 1

Yerli Yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre platform e-devlet üzerinden giriş yapılarak kullanılıyor.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 2

Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye’de bulunan GPU altyapısında işleniyor.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 3

EVREN’e e-Devlet kimlik doğrulamasıyla evren.ssyz.org.tr adresinden erişilebiliyor.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 4

KULLANICILAR KREDİ KAZANIYOR

EVREN, doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 5

Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 6

Bu krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 7

Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, EVREN ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan aktif katılımcılar olması hedefleniyor.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 8

Başkanlıktan yapılan açıklamada yapay zek platformunun savunma sanayii, üniversiteler, teknoloji şirketleri, girişimciler ve geliştiriciler tarafından kullanılmasının amaçlandığı ifade edildi.

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Yerli yapay zeka EVREN kullanıma açıldı - Resim: 9

Platform, 7 bin 500 aktif kullanıcıya çıktı.

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