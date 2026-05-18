18 Mayıs 2026 Pazartesi
Ekonomi Yerli ve milli kahve hamlesi: Çukurova'dan dünyaya

Yerli ve milli kahve hamlesi: Çukurova'dan dünyaya

Çukurova’da tarımda yeni dönem başladı. Adana’da ilk kez kahve fidanı toprakla buluştu. Kontrollü sera üretimiyle başlatılan proje başarılı olursa “Adana Kahvesi” adında dünyaya açılacak. Yerli ve milli kahve üretimi için tarihi adım büyük heyecan yarattı.

Türkiye’nin en verimli tarım bölgelerinden Çukurova’da ezber bozan bir üretim hamlesi hayata geçirildi. Adana’da alternatif tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesi amacıyla ilk kez kahve fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Mikroklima iklim özellikleriyle dikkat çeken kentte başlatılan deneme üretimi, tarım sektöründe yeni bir dönemin kapısını araladı.

SERALARDA YENİ DÖNEM

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında kahve üretimi ilk etapta kontrollü sera ortamında yapılacak. Yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen uygulama ile üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

İlk kahve fidanı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt tarafından toprakla buluşturuldu. Tören sırasında konuşan Bayazıt, üreticilerin yenilikçi yaklaşımına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Üreticimiz, işletmesindeki serasının bir bölümünü tamamen kahve fidanlarına ayırarak büyük bir vizyon ortaya koyuyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz de teknik ekibimiz ve özel eğitimlerimizle bu sürecin arkasında olacağız, üreticimize tam destek vereceğiz. Hedefimiz büyük; Çukurova'nın bu bereketli topraklarında yetişen 'Adana Kahvesini' önce tüm Türkiye’ye, ardından da dünyaya yaymak istiyoruz."

ÇİFTÇİ İÇİN YENİ KAZANÇ KAPISI

Dünya genelinde hızla büyüyen kahve pazarı ve değişen iklim koşulları, Akdeniz havzasında tropikal ürün yetiştiriciliğini daha cazip hale getiriyor. Adana’da başlatılan deneme üretiminin başarılı olması halinde üreticiler için yüksek gelir sağlayacak yeni bir pazar oluşması bekleniyor.

Projeyle birlikte sera üretiminde alternatif ürün modeli güç kazanırken, Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu kahve sektöründe yerli üretim adımı da atılmış olacak.

AÇIK ALAN ÜRETİMİ DE TAKİP EDİLECEK

Yetkililer, deneme sürecinde kahve fidanlarının gelişim performansını yakından izleyecek. Elde edilecek sonuçlara göre üretimin ilerleyen dönemde açık tarım arazilerine taşınıp taşınamayacağı değerlendirilecek.

Çukurova’da başlayan kahve üretimi denemesi, hem tarım sektörü hem de üreticiler açısından şimdiden büyük heyecan oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi
