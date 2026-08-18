Yeniçağ Gazetesi
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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu

ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli akıllı telefon projesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedeflenirken, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere üç farklı telefon hazırlanıyor. Tüm modellerde uydu anten

Kaynak: Diğer
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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 1

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde hazırlıklar hız kazanırken, projeye ilişkin yeni ayrıntılar da netleşmeye başladı.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 2

ASELSAN, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon tarafından üzerinde çalışılan telefonların 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 3

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç ve Başkanvekili Niyazi Berktaş, sınırlı sayıda gazeteciye projedeki son gelişmeleri aktardı.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 4

YERLİ TELEFONDA 3 FARKLI MODEL GELİYOR

Proje kapsamında biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam üç farklı model geliştirilecek.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 5

Kamu çalışanları için hazırlanacak modelin kriptolu sisteme sahip olması ve üst seviye özellikler taşıması planlanıyor. İlk olarak bu modelin teslimatlarına başlanması hedefleniyor.

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Diğer modellerden biri daha geniş kitlelere hitap edecek ve herkesin ulaşabileceği bir fiyat seviyesinde satışa sunulacak. Üçüncü model ise daha gelişmiş donanımlara sahip üst seviye seçenek olacak.

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TÜM MODELLERDE UYDU ANTENİ BULUNACAK

Yerli telefon projesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri tüm modellerde uydu anteni bulunması olacak.

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Bu özellikle deprem gibi doğal afetlerde veya olağanüstü durumlarda iletişimin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

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Telefonların suya ve toza karşı dayanıklı olması, işlemci gücü, bellek kapasitesi ve pil süresi açısından günümüz ihtiyaçlarını karşılaması da planlanıyor.

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FİYATI HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR OLACAK

Projenin önemli hedeflerinden biri de telefonların geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması.

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Aydın Erkoç, cihazların uygun fiyatlı olmasını ve herkesin satın alabilmesini istediklerini belirtti. Erişilebilir modelde yerli yazılım ve uydu anteninin yanı sıra iyi bir pil ömrü, işlemci ve bellek bulunması planlanıyor.

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Üst seviye modelin ise daha gelişmiş kamera, işlemci ve pil özellikleriyle daha yüksek fiyattan satışa çıkması bekleniyor.

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İLK ÜRETİMİ İSTANBUL'DA YAPILACAK

Projenin seri üretim ayağında da önemli bir detay ortaya çıktı. Yerli telefonların Türkiye'de üretilmesi ve kurulması planlanan fabrikanın İstanbul'da bulunması hedefleniyor.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 14

Telefonun donanımının yanı sıra yazılım tarafında da yerlilik hedefleniyor. Proje kapsamında yerli işletim sistemi ve haberleşme teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 15

TOGG İLE UYUMLU OLACAK

Yerli akıllı telefonun Türkiye'nin yerli otomobil ekosistemiyle de entegre çalışması hedefleniyor. Bu kapsamda cihazın Togg'un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 16

Böylece telefon yalnızca bağımsız bir cihaz değil, Türkiye'de geliştirilen diğer yerli teknolojilerle birlikte çalışan bir ürün olacak.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 17

MARKA VE CEO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Projede telefonun markasına ilişkin çalışmaların henüz tamamlanmadığı belirtildi. Bununla birlikte şirket yapılanmasının oluşturulmaya başlandığı ve projenin üst yönetimi için CEO arayışının sürdüğü aktarıldı.

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Yerli telefonda yeni detaylar ortaya çıktı: Tarih belli oldu - Resim: 18

Yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılmasıyla birlikte Türkiye'nin mobil iletişim teknolojilerinde yeni bir döneme geçilmesi hedefleniyor.

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