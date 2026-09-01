Otodexa verilerini değerlendiren gazeteci Emre Özpeynirci, Temmuz ayında satılan her 3 otomobilden 1'inin yerli üretim olduğunu belirtti.
Yerli otomobilde adet yüksek değer düşük
Otodexa verilerini değerlendiren gazeteci Emre Özpeynirci, Temmuz ayında satılan her 3 otomobilden 1'inin yerli olduğunu açıkladı. Yerli üretimin satış adedi payı yüzde 33,6 olurken pazar değeri yüzde 24,4'te kaldı. İthal araçlar ise ortalama yüzde 58 daha pahalı satıldı.İbrahim Doğanoğlu
Özpeynirci, yerli araçların adet gücüne rağmen pazar değerinde geride kaldığını vurguladı.
Türkiye otomobil pazarında Temmuz ayında satılan araçların yüzde 33,6'sı yerli üretimdi.
Ancak bu araçların toplam pazar değerindeki payı yüzde 24,4'te kaldı. Adet ve parasal değer arasında 9,2 puanlık bir makas oluştu.
Aradaki bu farkın temel nedeni araç fiyatları oldu. Temmuz ayında satılan yerli otomobillerin ortalama fiyatı 2,19 milyon TL olarak ölçüldü.
İthal otomobillerin ortalama fiyatı ise 3,45 milyon TL seviyesine ulaştı. İthal araçlar, yerli üretim araçlara kıyasla ortalama yüzde 58 daha pahalı satıldı.
Fiyat farkının büyümesinde lüks segment otomobiller etkili oldu.
Özellikle Alman devlerinin baskın göründüğü lüks otomobil markaları toplam araç satışlarının yalnızca yüzde 8,8'ini yaptı. Fakat bu üç marka, pazar değerinin yüzde 20,2'sini oluşturdu.
Özetle yerli otomobiller adet bazında pazarda güçlü duruyor. Parasal büyüklükte ise yerli üretimin ağırlığı oldukça düşük kalıyor.
Açıklanan değer verisi, satılan araçların vergiler dahil toplam perakende tutarını gösteriyor. Bu tablo paranın gittiği yeri değil, araçların üretim kaynağını ve parasal hacmini ortaya koyuyor.