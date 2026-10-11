Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak?

Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak?

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde, yerin kilometrelerce derinliğine uzanan devasa altın yataklarının ayrıntıları ortaya çıktı.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 1

Bölgedeki altın yataklarını inceleyen bilim insanları, değerli metalin yer altında nasıl biriktiğini ve hangi noktalarda yoğunlaştığını araştırdı. Elde edilen bulgular, altın damarlarının yaklaşık 4 bin metre derinliğe kadar uzanan fay sistemleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 2

Hebei Jeoloji Üniversitesi'nden Song Mingchun liderliğindeki araştırma ekibi, yatakların yeraltı mimarisini inceledi. Çalışmada, 1.500 sondaj kuyusundan alınan veriler, jeofizik ölçümler ve üç boyutlu modellemeler kullanıldı.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 3

Araştırma sonucunda Sanshandao ve Jiaojia fay hatlarının 4 bin metre derinliğe kadar indiği belirlendi.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 4

Ancak altın, yer altında tek parça halinde bulunmuyor; aksine farklı derinliklerdeki kayaçların arasına ve karmaşık fay hatları boyunca dağınık şekilde yayılıyor.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 5

Bu durum, derinlerdeki cevhere ulaşmayı teknik açıdan güçleştiriyor. Kilometrelerce derinlikte yapılacak madencilik faaliyetlerinde; yüksek sıcaklık, aşırı kaya basıncı, havalandırma zorlukları ve devasa kazı maliyetleri gibi engellerin aşılması gerekiyor.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 6

Bilim insanlarına göre bölgedeki altın birikimi yaklaşık 120 milyon yıl önce gerçekleşti. Yer kabuğundaki kırıklardan sızan mineral zengini sıcak sıvılar, belirli fay bölgelerinde yoğunlaşarak bu devasa yatakları oluşturdu.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 7

Ancak derinlerdeki zengin cevher yataklarının çıkarılması, yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle önemli yatırımlar ve ileri madencilik teknolojileri gerektiriyor.

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Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak? - Resim: 8

Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekteki altın arama çalışmalarına yol gösterebileceğini belirtti. Ancak derinlerdeki zengin cevher yataklarının çıkarılması, yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle önemli yatırımlar ve ileri madencilik teknolojileri gerektiriyor.

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