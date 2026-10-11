Yerin altında 6 bin ton altın bulundu: Büyük servete nasıl ulaşılacak?

Bölgedeki altın yataklarını inceleyen bilim insanları, değerli metalin yer altında nasıl biriktiğini ve hangi noktalarda yoğunlaştığını araştırdı. Elde edilen bulgular, altın damarlarının yaklaşık 4 bin metre derinliğe kadar uzanan fay sistemleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.