Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Yeraltı dizisinde oyuncu kadrosuna yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Yeraltı'nın yeni sezonunda kadroya katılan isim belli oldu: Süpriz transfer
Eylül ayında sete çıkmaya hazırlanan Yeraltı dizisi, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Son dönemde ekibe katılan isimlerin ardından bu kez hikâyenin seyrini değiştirecek kadın karakter için yürütülen arayış tamamlandı.Kaynak: Diğer
İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, ikinci sezonda hem hikâyesini büyütmeye hem de kadrosunu dikkat çeken isimlerle güçlendirmeye hazırlanıyor.
Daha önce İsmail Hacıoğlu ve Azra Aksu'nun kadroya dahil olmasıyla gündeme gelen dizide, bu kez uzun süredir konuşulan yeni kadın oyuncu transferi netlik kazandı.
Yapım ekibi, Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği fenomen karakter Bozo'nun geçmişine uzanacak hikâye için titiz bir oyuncu seçimi yürüttü.
Bozo'nun geçmişi yeni sezona damga vuracak
Kulislerden sızan bilgilere göre ikinci sezonda Bozo'nun bugüne kadar bilinmeyen geçmişi izleyiciyle buluşacak.
Hikâyeye dahil olacak yeni karakter, yalnızca Bozo'nun eski hayatını değil, dizide yaşanacak birçok kritik gelişmeyi de doğrudan etkileyecek.
Senaryoda bu karakterin gelişiyle birlikte dengelerin değişeceği, peş peşe yaşanacak olayların yeni sezona damga vuracağı belirtiliyor. Yapım ekibinin bu rol için uzun süredir birçok isim üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Yeni sezon daha iddialı geliyor
Medyapım imzasını taşıyan Yeraltı, eylül ayında sete çıkacak. İlk sezona göre çok daha yüksek tempolu bir hikâyeyle ekrana gelmesi planlanan dizide aksiyon, gerilim ve sürpriz gelişmeler ön planda olacak.
Yeni karakterlerin katılımıyla birlikte olay örgüsünün genişleyeceği, özellikle Bozo'nun geçmişine dair sırların izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği ifade ediliyor.
Beklenen isim belli oldu
Uzun süredir merak edilen transferde son karar verildi. Kulis bilgilerine göre başarılı oyuncu Şükran Ovalı, Yeraltı dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldı.
Ovalı'nın dizide Bozo'nun eski sevgilisi karakterine hayat vereceği ve yeni sezondaki en dikkat çekici isimlerden biri olacağı öğrenildi.