15 Mayıs 2026 Cuma
Yeraltı dizisinde taşlar yerinden oynayacak: Sezon finali tarihi belli oldu

NOW TV ekranlarında çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen “Yeraltı” dizisi için sezon finali tarihi netleşti. Güçlü hikayesi ve yüksek reyting performansıyla dikkat çeken Medyapım imzalı dizide yaşanacak ayrılık ise şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan’ın yer aldığı fenomen yapım, 20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak 16. bölümüyle ilk sezonuna ara verecek.

Suç ve dram türündeki etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, sezon boyunca sosyal medyada da adından sıkça söz ettirdi.

Fatih Aksoy ve Direnç Aksoy’un yapımcılığını üstlendiği projede sezon finalinin oldukça çarpıcı gelişmelere sahne olacağı konuşuluyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Berna Aruz’un kaleme aldığı dizide dengeleri değiştirecek olayların peş peşe yaşanacağı belirtiliyor.

Sezon finaline damga vuracak en önemli gelişme ise Cemal Hünal cephesinde yaşanacak.

Dizide “Kartal” karakterine hayat veren başarılı oyuncu, projeye veda etmeye hazırlanıyor. Hikâyeye sonradan dahil olmasına rağmen kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kartal karakteri, başrol karakterlerinin hayatında derin izler bırakmıştı.

Kulislerden gelen bilgilere göre Cemal Hünal, sezon finalinde ekranlara gelecek çok konuşulacak ve izleyiciyi sarsacak bir sahneyle diziye veda edecek.

Kartal’ın ayrılığının yeni sezonda hikâyeyi nasıl şekillendireceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
