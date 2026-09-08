Makyajlanan Jeep Avenger; tam elektrikli, e-Hybrid ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı.
Yenilenen Jeep Avenger Türkiye pazarında
Jeep'in kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Avenger, yenilenen tasarımı, zenginleştirilen teknolojileri ve üç farklı motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Lansmana özel fırsatlarla showroomlardaki yerini alan model, macera ruhunu şehir içi kullanımla buluşturuyor.Haber Merkezi
"Tasarımın fonksiyona hizmet etmesi" ilkesiyle geliştirilen araç, ikonik 7'li ön ızgarasını LED aydınlatmalarla buluştururken yeni LED Matrix far grubuyla gece sürüş güvenliğini artırıyor.
YENİ JEEP AVENGER FİYAT LİSTESİ
Modelin Türkiye pazarındaki tavsiye edilen liste fiyatları ve lansmana özel indirimli satış rakamları şu şekilde belirlendi:
Avenger %100 Elektrikli 4x2 Summit: Liste fiyatı 2.425.000 TL yerine lansmana özel 2.305.000 TL
Avenger e-Hybrid 4x2 Summit: Liste fiyatı 2.589.000 TL yerine lansmana özel 2.339.550 TL
Avenger 4xe 4x4 Overland: Liste fiyatı 3.000.000 TL yerine lansmana özel 2.880.000 TL
DOĞADAN İLHAM ALAN TASARIM VE MİMARİ
Dış görünümde Orman Yeşili ve Bambu Yeşili gövde renkleri ürün gamına eklenirken, yenilenen aerodinamik jant seçenekleri dikkat çekiyor.
Summit paketlerinde gri desenli kumaş ve suni deri kombinasyonlu koltuklara yer verilirken, 4xe Overland versiyonunda yıkanabilir özellikteki ekstra dayanıklı arazi koltukları sunuluyor.
380 litrelik bagaj hacmine sahip olan model, kabin içerisinde toplam 34 litrelik saklama alanı sağlıyor. 10,25 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli ve merkezi multimedya ekranı kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto desteğiyle güçlendiriliyor.
360 DERECE PARK KANAT SİSTEMİ VE OTONOM SÜRÜŞ
Güvenlik tarafında Seviye 2 otonom sürüş özellikleri, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama ve sürücü yorgunluk algılama sistemleri standart paketlerde yer buluyor.
Yeni ön kamera yardımıyla çalışan 360 derece görüşlü park kamerası ise dar alanlardaki manevraları kolaylaştırıyor.
ÜÇ FARKLI SÜRÜŞ MİMARİSİ VE ELEKTRİKLİ PAYLAŞIM
%100 Elektrikli: 156 beygir güç sunan motor, 54 kWsa bataryasıyla WLTP verilerine göre 400 kilometreye varan menzil sağlıyor. Araçta ayrıca bataryadaki enerjiyi dış cihazlara aktarmaya yarayan V2L (Araç Enerji Paylaşımı) teknolojisi ve ısı pompası bulunuyor.
e-Hybrid: 110 beygirlik 48V hibrit sistem, 6 ileri çift kavramalı şanzımanla entegre çalışıyor. 30 km/sa altındaki sürüşlerde 1 kilometreye kadar tamamen elektrikli ilerleyerek yakıt tasarrufu sunuyor.
4xe Dört Tekerlekten Çekiş: 145 beygir güç üreten sistem, arka aksa 1.900 Nm tork iletebiliyor. 210 mm yerden yüksekliğe sahip araç, çakıllı zeminlerde yüzde 40'a varan eğimleri rahatlıkla aşabiliyor.