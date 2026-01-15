Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

GEÇİNEMİYORUZ FERYADI MEYDANLARI İNLETİYOR!

Çarşıda, pazarda vatandaş sürekli artan fiyatlara isyan ederken, işçi, memur ve emekliler ise sokaklara çıkarak iktidarın kendilerine reva gördüğü düşük maaşları protesto ediyor

"BİZİ DUYMAZDAN GELİYORLAR"

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyeleri, iktidardan ek zam talebiyle Türkiye genelinde bir günlük iş bıraktı. Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “Satış sözleşmesi hükmünü yitirmiştir! Ek zam! Hemen şimdi! G(ö)revdeyiz" yazılı pankartla yürüyen sendika üyeleri, sık sık "Zafer direnen emekçinin olacak" ve "Kendileri için değil, halk için bütçe" sloganlarını attı.

İktidara seslenen KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "2026’ya taban aylıklarımıza yapılacak bin TL seyyanen artış dâhil yüzde 12,5 maaş zammı ile girdik. Ancak toplu taşımadan, sağlıkta katılım paylarına, köprü ve otoyollara kadar her kaleme bizim maaşlarımıza yapılan artışın en az iki katı kadar zam yapıldı. İktidar haykırışımıza kulak tıkıyor. Duymazdan geliyorlar. Geçinemiyoruz" dedi.

"UMUTLARIMIZ KARARIYOR"

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, "Ücrette Adalet, Vergide Hakkaniyet" talebiyle Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Alanda toplanan memurlar "Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız", "Ek zam hakkımız söke söke alırız", "Refah payı hakkımızı istiyoruz", "Vergide adalet istiyoruz", “İnsanca yaşam bizim hakkımız” şeklinde sloganları atarak, iktidarı protesto etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de "En düşük devlet memuru maaşı mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Bu rakamlar içimizi karartıyor, umutlarımızı köreltiyor. Bir yandan ağırlaşan hayat şartları, diğer yandan hızla eriyen ücretler kamu çalışanlarını ve emeklileri ciddi bir ekonomik darboğaza sürüklemektedir. Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Emekliler kendilerine verilen düşük maaşı tüm yurtta protesto ediyor. Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de Soma’da "Maaşlar yetmiyor, insanca yaşamak istiyoruz" sloganları altında eylem yaptı. Sendika adına konuşan Tufan Günay, "5-6 bin lira maaşla emekli edilen insanlar var. Her yıl ocak ayında yapılan bin–iki bin liralık artışlarla emekliler daha da yoksullaştırıldı. Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Türkiye Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da "22 yıl madende çalıştım, 21 bin 400 lira emekli maaşı alıyorum. Dört çocuğum var. Bu maaşla nasıl geçinilir? Emekli milletvekilleri 174 bin lira maaş alırken, işçilere 18 bin lira layık görülüyor" dedi. 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak ise “İnsanların insanca yaşayabileceği bir emekli maaşı istiyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞIN HALİ HARAP

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar dert yandı. Bir vatandaş, "Sıkıntılıyız, geçinemiyoruz. Et al alabiliyorsan, sucuk al alabiliyorsan” dedi. Bir başka vatandaş "65 yaş maaşı alıyorum. Geçinmek nerede? Döküntü alıyoruz, ne yapacaksın başka? Para yetmiyor. Et, süt, yumurta yok. Gücümüz yetmiyor" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Bir kilo sebze 50 lira, alamıyoruz. Eşim de yaşlı yatıyor evde, ben de hastayım. Ne iş yapabiliriz şimdiden sonra? Et, süt bir şey görmüyoruz, zaten sebzeye gücümüz yetmiyor bizim, ne eti ne sütü. Ne edelim, geçinemiyoruz vallahi. Ekmek parası bile bazen bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KOMİSYONDA

TBMM’de, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören torba kanun teklifinin görüşüleceği toplantıya, emeklilerle ilgili konfederasyon ve derneklerin başkanlarının da katılması bekleniyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen ve Genel Kurul’da nöbete başlayan CHP’liler komisyonda eylemlerine devam edecek. En düşük emekli aylığıyla ilgili kanun teklifinin gelecek hafta Genel Kurul’da diğer kanun tekliflerinin önüne alınarak yasalaştırılması öngörülüyor.