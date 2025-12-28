Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ TEZGÂH ALTINI TOPLUYOR

Geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli, kuru ekmeğe muhtaç edildi. Kasımpaşa pazarında tepki büyüktü: Türkiye hiçbir zaman bu duruma düşmemişti, cehennemi yaşıyoruz

FİYATLAR DÜŞÜYOR

Pek çok pazarda olduğu gibi Kasımpaşa’daki semt pazarında da akşam saatlerinde fiyatlar düşüyor. Sebze-meyve tezgahlarının altında 25 liralık ürünlerin kalanları 5 liraya alınabiliyor; 200 liralık hamsinin fiyatı 150 liraya, 150 liralık istavritin fiyatı 100 liraya düşebiliyor. Bazı tezgahlarda ise kalan ürünler bedavaya veriliyor. Emeklisi de asgari ücretlisi de akşam pazarını tercih ediyor.

ZOR DURUMDAYIZ

Kasımpaşa'da cuma pazarında, akşam karanlık basınca tezgah altına dökülenlerden seçmeye çalışan vatandaşlar isyan ediyor: “Cennette onlar. Akşam geliyoruz ki ucuz bir şeyler alalım diye. Gerçekten çok zor durumdayız. Hiçbir zaman İstanbul, Türkiye böyle olmamıştır, yani her şey dibe gitti. ‘Biz vatandaşı enflasyona ezdirmiyoruz’ diyerek dalga geçiyorlar.”

KİRAMIZA ANCAK YETİYOR

Pazardaki bir vatandaş “18 bin lira maaş alıyorum, yaşım 68. Bana asgari ücretten para vermiyor, çırak parası veriyor bana, ayıp ya. Emekli maaşı en azından 30 bin lira olmalı. Hem ev kirası ver, hem elektrik öde... Bu para ancak kiraya yetiyor. Karnımızı doyurabilmek için pazarlarda çöpe atılanları toplamak zorundayız” dedi.