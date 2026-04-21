Bankacılık sektöründe yeni nesil yapay zeka sistemlerinin doğurabileceği riskler giderek daha fazla gündeme geliyor. Avrupa’daki finans kuruluşları, “Mythos” isimli gelişmiş yapay zeka modelinin siber güvenlik açısından oluşturabileceği tehditler nedeniyle alarma geçti.

Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, bankaların düzenleyici kurumlarla yakın temas halinde olduğunu belirterek, mevcut durumda paniğe neden olacak bir tablo bulunmadığını ancak gelişmelerin dikkatle izlendiğini söyledi. Sewing, risk yönetimi süreçlerinin güçlendirildiğini ve erişimin şimdilik sınırlı tutulmasının yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

DÜZENLEYİCİLER DEVREDE

Uzmanlar, özellikle gelişmiş kod üretme kapasitesine sahip sistemlerin bankacılık altyapılarındaki açıkları tespit edip kötüye kullanma potansiyeline dikkat çekiyor. Bu nedenle Avrupa’daki düzenleyiciler, bankaların siber savunma hazırlıklarını yeniden gözden geçirmeye başladı.

Anthropic tarafından geliştirilen Mythos modeline şu anda yalnızca sınırlı sayıda kuruluşun erişebildiği belirtiliyor. Erişimi olduğu bilinen tek büyük banka ise JPMorgan olarak öne çıkıyor. Avrupa’daki finans kuruluşlarının henüz sisteme erişim sağlamadığı kaydedildi.

Benzer endişeler Asya’da da gündemde. Güney Kore’de finansal denetim otoriteleri, bankaların bilgi güvenliği ekipleriyle toplantılar yaparak olası risk senaryolarını değerlendirmeye başladı. Küresel finans sektörü, yapay zekanın getirdiği fırsatlarla birlikte yeni tehditlere karşı da hazırlık yapıyor.