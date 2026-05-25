Volkswagen'in Çin pazarına özel olarak geliştirdiği ve yaklaşık 1.500 km menzil mesafesine ulaşan yeni Passat yüzünü gösterdi. Markanın en güncel tasarım çizgilerine sahip olan model, gücünü yeni nesil PHEV (şarj edilebilir hibrit) platformundan alıyor.
Yeni Volkswagen Passat ePro sahneye çıkıyor
Çin pazarında Passat geleneğini sürdüren Volkswagen, en yeni tasarım dilini ve hibrit teknolojisini barındıran Passat ePro ve Tiguan L ePro modellerini tanıtıyor.
SAIC-Volkswagen’in Çin pazarındaki Passat geleneğini devam ettirdiği bilinen bir gerçek. Bu ortaklık, yakın bir süreçte yeni Passat ePro ve Tiguan L ePro modellerini sergilemeye hazırlanıyor.
29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek resmi lansmanla duyurulacağı belirtilen bu yeni nesil PHEV (şarj edilebilir hibrit) modeller, Volkswagen'in Çin pazarı için geliştirdiği en son hibrit platformunun piyasadaki ilk temsilcileri olacak.
Donanımhaber'in haberine göre, Passat ePro'nun, tam dolu batarya ve yakıt deposuyla toplamda 1.468 kilometrelik bir menzil mesafesine ulaşacağı ifade ediliyor. Bu rakam, gerçek sürüş şartlarına kıyasla daha esnek sonuçlar ortaya koyan Çin'in CLTC ölçüm standartlarına dayansa da, seri üretimdeki hibrit araçlar dünyası için fazlasıyla yüksek bir değer olarak görülüyor.
Aracın kaputunun altında verimliliğiyle bilinen 1.5 litrelik EA211 turbo benzinli motor ve güçlü bir elektrik motoru yer alıyor. Benzinli ünite 129 beygir güç üretirken elektrik motoru 197 beygir gücünde performans sergilemekte. Sistem 22 kWh kapasiteli bir batarya kullanıyor.
Tercih edilen TQ251 şanzıman sayesinde, yakıt ekonomisinin yanı sıra pürüzsüz bir sürüş karakteri yakalanması hedefleniyor.
Özellikle Passat ePro tek depo yakıt ve tam şarjla sunduğu devasa menziliyle daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti.
İÇ MEKAN VE TASARIM
Standart modellerden farklı bir tasarım diliyle ayrışan yeni Passat ePro, 5 metreyi geçen (5.017 mm) uzunluğunun getirdiği heybetli duruşuyla dikkat çekiyor. Modelin ince yapılı LED farları, boydan boya uzanan ışık şeridi ve aydınlatmalı Volkswagen amblemi, araca çok daha çağdaş ve "elektrikli" araç ruhunu yansıtan bir karakter kazandırmış.
Kokpit bölümüne geçtiğimizde bizi ön panelde yer alan 10.3 inç boyutundaki dijital gösterge ekranı ile 12.9 inçlik merkezi multimedya ekranı karşılıyor. Bu alanda, ön yolcu koltuğunda seyahat edenler için bağımsız bir üçüncü ekrana daha yer verilerek konfor artırılmış. Orta konsolun yatay eksende uzanan yekpare mimarisi ise kabindeki genel ferahlık ve genişlik hissini üst seviyeye taşıyor.