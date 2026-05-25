Yeni Volkswagen Passat ePro sahneye çıkıyor

İÇ MEKAN VE TASARIM

Standart modellerden farklı bir tasarım diliyle ayrışan yeni Passat ePro, 5 metreyi geçen (5.017 mm) uzunluğunun getirdiği heybetli duruşuyla dikkat çekiyor. Modelin ince yapılı LED farları, boydan boya uzanan ışık şeridi ve aydınlatmalı Volkswagen amblemi, araca çok daha çağdaş ve "elektrikli" araç ruhunu yansıtan bir karakter kazandırmış.

Kokpit bölümüne geçtiğimizde bizi ön panelde yer alan 10.3 inç boyutundaki dijital gösterge ekranı ile 12.9 inçlik merkezi multimedya ekranı karşılıyor. Bu alanda, ön yolcu koltuğunda seyahat edenler için bağımsız bir üçüncü ekrana daha yer verilerek konfor artırılmış. Orta konsolun yatay eksende uzanan yekpare mimarisi ise kabindeki genel ferahlık ve genişlik hissini üst seviyeye taşıyor.