Yeniçağ Gazetesi
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Yeni uygulama cebinize para kazandıracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Depozito Yönetim Sistemi (DOA) Türkiye genelinde devreye alındı. Depozitolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ambalaj için 1 TL ödeme yapılacak.

Kaynak: AA
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Yeni uygulama cebinize para kazandıracak - Resim: 1

Türkiye'de geri dönüşümde yeni bir dönem başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başladı.

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Yeni uygulama cebinize para kazandıracak - Resim: 2

Her şişeye 1 TL

Sistem kapsamında depozito logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlar, her ambalaj için 1 TL teşvik ödemesi alacak.

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Yeni uygulama cebinize para kazandıracak - Resim: 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sistemle her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri kazanılmasının ve Türkiye ekonomisine 30 milyar liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

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Yeni uygulama cebinize para kazandıracak - Resim: 4

DOA uygulaması kullanılacak
Vatandaşlar, ücretsiz olarak indirilebilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulaması üzerinden en yakın iade noktasını görebilecek. DOA logosu taşıyan ambalajlar, uygulamayla entegre çalışan iade makinelerine teslim edilebilecek.

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Yeni uygulama cebinize para kazandıracak - Resim: 5

Ödeme dijital cüzdana aktarılacak
İade işleminin ardından kazanılan tutar, DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek. Vatandaşlar biriken bakiyelerini banka hesaplarına aktarabilecek, ATM'lerden nakit çekebilecek veya anlaşmalı iş yerlerinde alışverişlerinde kullanabilecek.

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Yeni uygulama cebinize para kazandıracak - Resim: 6

Yeni sistem kapsamında otel, restoran ve kafeler de kullandıkları depozitolu ambalajları biriktirerek yetkili saha operatörlerine teslim edebilecek.

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