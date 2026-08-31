Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu

Modelin pazar stratejisine ve fiyatlandırmasına ilişkin konuşan Fuat Tosyalı, çok rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceklerini açıkladı. Daha önce duyurulan hedeflerin geçerliliğini koruduğunu belirten Tosyalı, mevcut modellerin yarı fiyatı seviyesini işaret etti. Bu doğrultuda Togg T6X'in 1.3 milyon TL bandında bir fiyat etiketiyle pazara sunulması hedefleniyor.