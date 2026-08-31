Yeniçağ Gazetesi
31 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Otomotiv Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu

Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F'in ardından merakla beklenen şehir içi odaklı yeni kompakt B-SUV modeli Togg T6X'in prototip tasarımını ilk kez sergiledi. Haziran 2027'de yollara çıkması planlanan modelin ön tasarımı ve hedeflenen fiyat aralığı dikkat çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu - Resim: 1

Yerli otomobil üreticisi Togg, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen ve kompakt yapısıyla öne çıkan B-SUV segmentindeki yeni model Togg T6X, modern tasarım çizgileri ve güncel teknolojileriyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

1 5
Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu - Resim: 2

YENİ TOGG T6X PROTOTİP TASARIMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Togg T6X prototipi, markanın mevcut T10X ve T10F modellerinden farklılaşan özgün bir ön tasarımla karşımıza çıkıyor. Üst bölümde yer alan köşeli far yapısı ile alttaki tampon kenarlarına entegre edilen ters L formundaki LED gündüz aydınlatmaları aracın karakteristik yüzünü oluşturuyor.

2 5
Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu - Resim: 3

Farların alt bölümünde ve aktif hava kapaklarının yer aldığı alt panjur alanında tercih edilen çapraz çizgiler ise modele dinamik bir hava katıyor. Seri üretim sürecine kadar tasarımda ufak dokunuşların yapılabileceği öngörülüyor.

3 5
Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu - Resim: 4

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "her vatandaşın bu markaya ulaşabilmesini sağlayacak otomobil" vizyonuyla geliştirilen T6X için takvimi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Togg T6X için 2027 yılının Haziran ayında talep toplanmaya başlanacak ve aynı ayın sonunda ilk teslimatlar kullanıcılara gerçekleştirilecek.

4 5
Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu - Resim: 5

Modelin pazar stratejisine ve fiyatlandırmasına ilişkin konuşan Fuat Tosyalı, çok rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceklerini açıkladı. Daha önce duyurulan hedeflerin geçerliliğini koruduğunu belirten Tosyalı, mevcut modellerin yarı fiyatı seviyesini işaret etti. Bu doğrultuda Togg T6X'in 1.3 milyon TL bandında bir fiyat etiketiyle pazara sunulması hedefleniyor.

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro