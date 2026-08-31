Yerli otomobil üreticisi Togg, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen ve kompakt yapısıyla öne çıkan B-SUV segmentindeki yeni model Togg T6X, modern tasarım çizgileri ve güncel teknolojileriyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Yeni Togg T6X prototipinden ilk görüntü... Yollara çıkacağı tarih belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F'in ardından merakla beklenen şehir içi odaklı yeni kompakt B-SUV modeli Togg T6X'in prototip tasarımını ilk kez sergiledi. Haziran 2027'de yollara çıkması planlanan modelin ön tasarımı ve hedeflenen fiyat aralığı dikkat çekti.Haber Merkezi
YENİ TOGG T6X PROTOTİP TASARIMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Togg T6X prototipi, markanın mevcut T10X ve T10F modellerinden farklılaşan özgün bir ön tasarımla karşımıza çıkıyor. Üst bölümde yer alan köşeli far yapısı ile alttaki tampon kenarlarına entegre edilen ters L formundaki LED gündüz aydınlatmaları aracın karakteristik yüzünü oluşturuyor.
Farların alt bölümünde ve aktif hava kapaklarının yer aldığı alt panjur alanında tercih edilen çapraz çizgiler ise modele dinamik bir hava katıyor. Seri üretim sürecine kadar tasarımda ufak dokunuşların yapılabileceği öngörülüyor.
TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "her vatandaşın bu markaya ulaşabilmesini sağlayacak otomobil" vizyonuyla geliştirilen T6X için takvimi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Togg T6X için 2027 yılının Haziran ayında talep toplanmaya başlanacak ve aynı ayın sonunda ilk teslimatlar kullanıcılara gerçekleştirilecek.
Modelin pazar stratejisine ve fiyatlandırmasına ilişkin konuşan Fuat Tosyalı, çok rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceklerini açıkladı. Daha önce duyurulan hedeflerin geçerliliğini koruduğunu belirten Tosyalı, mevcut modellerin yarı fiyatı seviyesini işaret etti. Bu doğrultuda Togg T6X'in 1.3 milyon TL bandında bir fiyat etiketiyle pazara sunulması hedefleniyor.