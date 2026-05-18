ABD merkezli CycloKinetics, havacılık ve uzay teknolojilerinde uzun yıllardır aranan “aynı hacimde daha fazla enerji” sorununa iddialı bir çözüm sundu. Şirketin geliştirdiği yeni nesil yakıt, mevcut jet ve roket yakıtlarına göre yüzde 32’ye varan oranda daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor.
Yeni süper yakıt uçak ve roketlerin menzilini artıracak: Teknolojide yeni perde
Bu sayede uçakların ve füzelerin menzili önemli ölçüde artarken, herhangi bir motor veya sistem değişikliği gerekmiyor.
Geleneksel yakıtların sınırlarını aşmak için yıllardır süren çalışmalar, özellikle savunma ve uzay sanayisinde kritik öneme sahip. Çünkü depolama hacmini artırmadan menzil, taşıma kapasitesi veya görev süresini uzatmak, operasyonel üstünlük anlamına geliyor.
CycloKinetics’in “superfuel” adını verdiği yeni yakıt tam da bu noktada devreye giriyor.Şirket, klasik doğrusal hidrokarbon molekülleri yerine “sikloparafinik” yani halka şeklinde moleküler yapılar kullanıyor. Bu sayede aynı depolama tankına daha fazla karbon ve hidrojen atomu sığdırılabiliyor.
Sonuç olarak Jet A yakıtıyla aynı miktarda yakıt alan bir uçağın menzili, 1500 deniz milinden 1950 deniz milinin üzerine çıkabiliyor.
CycloKinetics’in en büyük iddiası, yeni yakıtın “plug-in” yapıda olması. Yani mevcut jet motorlarında, savaş uçaklarında, insansız hava araçlarında veya füze sistemlerinde hiçbir donanım değişikliği yapılmadan doğrudan kullanılabiliyor. Bu özellik, özellikle savunma sanayisi için büyük avantaj sağlıyor; çünkü yeni bir yakıtı yaygınlaştırmanın en büyük engeli genellikle altyapı yenileme maliyeti ve zamanı oluyor.
Yeni yakıt sadece enerji yoğunluğuyla sınırlı değil. Şirketin teknik verilerine göre, geleneksel yakıtlarda bulunan aromatik bileşikler ve sülfür içermiyor. Bu sayede motor içinde karbon birikimi büyük oranda azalıyor, bakım aralıkları uzuyor ve motor ömrü uzuyor. Ayrıca düşük kurum oluşumu sayesinde kızılötesi iz (IR signature) düşüyor; bu da askeri platformlar için önemli bir gizlilik avantajı anlamına geliyor.
Yüksek termal kararlılık da dikkat çekici bir özellik. Yakıt, yüksek sıcaklıklarda bozulmadan daha fazla ısı emebiliyor. Düşük sıcaklıklarda ise viskozitesi düşük kalıyor; bu da özellikle yüksek irtifa uçuşlarında ve soğuk hava operasyonlarında performans kaybını önlüyor.
Şirketin mevcut üretim kapasitesi yıllık 227 bin litre seviyesinde. Ancak 2027 itibarıyla kapasiteyi ciddi şekilde artırmayı planlıyor. Özel fermantasyon ve katalitik süreçlerle üretildiği için maliyeti geleneksel yakıtlardan yüksek olacak. Bu nedenle ilk etapta öncelikli hedef savunma sektörü. Çünkü askeri operasyonlarda menzil artışı, daha uzun görev süresi veya daha fazla faydalı yük taşıma imkânı, yakıt maliyetini kolayca gölgede bırakabiliyor.
CycloKinetics’in yeni süper yakıtı, mevcut altyapıyı korurken performans sıçraması vaat ediyor. Savunma ve uzay sanayisinde oyunun kurallarını değiştirebilecek bu gelişme, önümüzdeki yıllarda hem askeri hem de sivil havacılığın gündeminde üst sıralara yerleşecek gibi görünüyor.