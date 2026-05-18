Yeni süper yakıt uçak ve roketlerin menzilini artıracak: Teknolojide yeni perde

Şirketin mevcut üretim kapasitesi yıllık 227 bin litre seviyesinde. Ancak 2027 itibarıyla kapasiteyi ciddi şekilde artırmayı planlıyor. Özel fermantasyon ve katalitik süreçlerle üretildiği için maliyeti geleneksel yakıtlardan yüksek olacak. Bu nedenle ilk etapta öncelikli hedef savunma sektörü. Çünkü askeri operasyonlarda menzil artışı, daha uzun görev süresi veya daha fazla faydalı yük taşıma imkânı, yakıt maliyetini kolayca gölgede bırakabiliyor.

CycloKinetics’in yeni süper yakıtı, mevcut altyapıyı korurken performans sıçraması vaat ediyor. Savunma ve uzay sanayisinde oyunun kurallarını değiştirebilecek bu gelişme, önümüzdeki yıllarda hem askeri hem de sivil havacılığın gündeminde üst sıralara yerleşecek gibi görünüyor.