Volkswagen, Çin pazarında sedan gövdeli Passat geleneğini sürdüren 2027 Passat Pro modelini satışa çıkardı.
Yeni sedan görücüye çıktı: Ömür boyu motor garantisi detayı dikkat çekti
Çin pazarında satışa sunulan yeni sedan model, lansmana özel fiyatı ve ilk alıcılara verilen ömür boyu motor ile şanzıman garantisiyle dikkatleri üzerine çekti.Kaynak: Haber Merkezi
SAIC-Volkswagen imzası taşıyan yeni Passat Pro, zengin donanım seçenekleri, iki farklı turbo motor alternatifi ve satış başlangıcına özel fiyatıyla dikkat çekti.
LANSMANA ÖZEL İNDİRİM
Yeni Passat Pro’nun taban liste fiyatı normalde 172 bin yuan olarak açıklandı.
Ancak model, lansmana özel indirimlerle birlikte 139 bin 900 yuan seviyesinden satışa sunuldu. Bu fiyat yaklaşık 20 bin 800 dolara denk geliyor.
ÖMÜR BOYU MOTOR VE ŞANZIMAN GARANTİSİ
Volkswagen, yeni Passat Pro’nun ilk alıcılarına dikkat çekici bir garanti avantajı da sundu.
Aracı ilk satın alan kullanıcılara, ticari olmayan kullanım ve yetkili servis bakımı şartıyla motor ve şanzımanı kapsayan ömür boyu garanti verilecek.
İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ
Yeni Passat Pro’da iki farklı turbo motor seçeneği yer alıyor.
Standart olarak sunulan 1.5 litrelik turbo motor, 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor.
Daha güçlü seçenek olan 2.0 litrelik turbo motor ise 220 beygir güç ve 350 Nm tork değerlerine sahip.
Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunuluyor.
TASARIMDA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR
Tasarım tarafında büyük bir değişim yaşamayan Passat Pro, otomatik uzun far kapatma özellikli Matrix LED farlarını koruyor.
Ön bölümde karartılmış desenlere sahip yenilenen ızgara dikkat çekerken, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde özellikle otoyol hızlarında kabin içi gürültünün azaltıldığı belirtiliyor.
Modelde geleneksel kapı kolları kullanılmaya devam ederken, yeni jant tasarımları ve arkada iki stop lambası arasında yer alan aydınlatmalı Volkswagen logosu öne çıkıyor.
ÜST DONANIMDA ÜÇ EKRANLI KOKPİT
Passat Pro’nun üst donanım seviyesinde üç ekranlı kokpit yapısı bulunuyor.
Dijital gösterge paneline 15 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve ön yolcuya özel 11.6 inçlik bağımsız ekran eşlik ediyor.
Donanım listesinde ayrıca 360 derece çevre görüş kamerası, 10 hava yastığı, elektrikli bagaj kapağı, gelişmiş ses sistemi, güçlendirilmiş fren sistemi ve sürücü yorgunluk algılama sistemi yer alıyor.
YARI OTONOM SÜRÜŞ DESTEĞİ
Yeni Passat Pro, radar ve sensörlerle çalışan yarı otonom sürüş teknolojilerine de sahip.
Modelde otomatik acil frenleme, yoğun trafikte sürüş desteği, şeritte kalma asistanı ve tüm hız aralığında çalışan adaptif hız sabitleyici gibi özellikler sunuluyor.