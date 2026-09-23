Geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarına devam ederken, merakla yeni seçim anketi sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Yeni seçim anketi Asal Araştırma'dan geldi.
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo
Anket firmaları art arda seçim anketi sonuçları yayımlaya devam ediyor. Yeni seçim anketi Asal Araştrıma'dan geldi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sürpriz tablo dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Asal Araştırma 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında 28 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişiyle yaptığı yeni seçim anketinde vatandaşlara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” diye sordu.
CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın hata payı ise yüzde 95 güven sınırında artı/eksi 2,2 olarak açıklandı.
KARASIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE
Paylaşılan sonuçlara göre AK Parti yüzde 23,6 ile ilk sırada yer aldı.
YENİ Parti yüzde 16,5, DEM Parti yüzde 6,7, MHP yüzde 6,0 ve İYİ Parti yüzde 4,6 olarak ölçüldü.
CHP yüzde 4,4, Anahtar Parti yüzde 2,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,0, Zafer Partisi yüzde 1,7, TİP yüzde 0,7 ve diğer partiler yüzde 1,4 oranında kaldı.
Ankette “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 14,4 olarak kaydedildi. “Oy kullanmayacağım” diyenlerin oranı yüzde 12,6, “Fikrim yok / Cevap yok” yanıtının oranı ise yüzde 3,2 oldu.
KARARSIZLAR DAĞITILINCA TABLO DEĞİŞTİ
Kararsız ve diğer yanıtların dağıtılmasıyla birlikte partilerin oranları da farklılaştı.
Bu hesaplamaya göre partilerin aldığı oy oranlı şöyle;
AK Parti yüzde 33,8
YENİ Parti yüzde 23,6
DEM Parti yüzde 9,6
MHP yüzde 8,6
İYİ Parti yüzde 6,5
CHP yüzde 6,3 olarak ölçüldü.
Diğer partilerin oranları ise şöyle sıralandı:
Anahtar Parti yüzde 3,2
Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8
Zafer Partisi yüzde 2,5
TİP yüzde 1,0
Diğer yüzde 2,1
Asal Araştrıma'dan gelen yeni seçim anketi sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.