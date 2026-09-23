Yeniçağ Gazetesi
23 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo

Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo

Anket firmaları art arda seçim anketi sonuçları yayımlaya devam ediyor. Yeni seçim anketi Asal Araştrıma'dan geldi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sürpriz tablo dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 1

Geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarına devam ederken, merakla yeni seçim anketi sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Yeni seçim anketi Asal Araştırma'dan geldi.

1 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 2

Asal Araştırma 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında 28 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişiyle yaptığı yeni seçim anketinde vatandaşlara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” diye sordu.

2 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 3

CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın hata payı ise yüzde 95 güven sınırında artı/eksi 2,2 olarak açıklandı.

3 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 4

KARASIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

Paylaşılan sonuçlara göre AK Parti yüzde 23,6 ile ilk sırada yer aldı.

4 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 5

YENİ Parti yüzde 16,5, DEM Parti yüzde 6,7, MHP yüzde 6,0 ve İYİ Parti yüzde 4,6 olarak ölçüldü.

5 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 6

CHP yüzde 4,4, Anahtar Parti yüzde 2,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,0, Zafer Partisi yüzde 1,7, TİP yüzde 0,7 ve diğer partiler yüzde 1,4 oranında kaldı.

6 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 7

Ankette “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 14,4 olarak kaydedildi. “Oy kullanmayacağım” diyenlerin oranı yüzde 12,6, “Fikrim yok / Cevap yok” yanıtının oranı ise yüzde 3,2 oldu.

7 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 8

KARARSIZLAR DAĞITILINCA TABLO DEĞİŞTİ

Kararsız ve diğer yanıtların dağıtılmasıyla birlikte partilerin oranları da farklılaştı.

8 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 9

Bu hesaplamaya göre partilerin aldığı oy oranlı şöyle;

AK Parti yüzde 33,8

9 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 10

YENİ Parti yüzde 23,6

10 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 11

DEM Parti yüzde 9,6

11 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 12

MHP yüzde 8,6

12 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 13

İYİ Parti yüzde 6,5

13 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 14

CHP yüzde 6,3 olarak ölçüldü.

14 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 15

Diğer partilerin oranları ise şöyle sıralandı:

15 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 16

Anahtar Parti yüzde 3,2

16 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 17

Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8

17 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 18

Zafer Partisi yüzde 2,5

18 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 19

TİP yüzde 1,0

19 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 20

Diğer yüzde 2,1

20 21
Yeni seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 21

Asal Araştrıma'dan gelen yeni seçim anketi sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

21 21
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro