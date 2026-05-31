Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, hantavirüs vakaları üzerinden gündeme gelen yeni salgın endişelerini değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceyhan, gelecekte yaşanabilecek pandemilerin kaynağının hantavirüs değil, grip ve koronavirüs türleri olacağını belirterek, Türkiye ve dünya genelinde koruyucu sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Yeni salgın mı geliyor? Mehmet Ceyhan’dan kritik hantavirüs açıklaması
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kritik açıklamalarda bulundu. Asıl tehlikenin grip ve koronavirüs olduğunu söyleyen Ceyhan, “Pandemi kaçınılmaz” derken Türkiye ve dünyayı bekleyen büyük riski ve alınması gereken önlemleri anlattı.
BULAŞ ZİNCİRİNE DİKKAT
Son günlerde MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları, uluslararası kamuoyunda yeni bir salgın paniğini beraberinde getirdi. Nefes Gazetesi'ne konuşan Ceyhan, hantavirüsün pandemi oluşturma potansiyelinin bulunmadığını, ancak vakaların dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti. Virüsün yavaş bulaştığını ancak bazı türlerinin ölümcül olabildiğini belirten Ceyhan, özellikle yakın temas gerektiren bulaş zincirine dikkat çekti.
YAYILMA KAPASİTESİ DÜŞÜK
Hantavirüsün dünya genelinde sınırlı bölgelerde görüldüğünü ifade eden Ceyhan, Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde insandan insana bulaşabilen bir türünün bulunduğunu ancak bunun yayılma kapasitesinin oldukça düşük olduğunu söyledi. Buna karşın grip ve koronavirüs gibi solunum yolu virüslerinin çok daha hızlı yayıldığını ve bir kişinin birkaç kişiye virüsü bulaştırabildiğini hatırlattı.
Türkiye’de de geçmiş yıllarda hantavirüs vakalarının görüldüğünü dile getiren Ceyhan, hastalığın Karadeniz başta olmak üzere farklı bölgelerde kemirgenlerde antikor tespitleriyle kendini gösterdiğini belirtti. Ancak buna rağmen toplumda “yok sayma” eğiliminin yanlış olduğunu vurguladı.
Karantina uygulamalarına da değinen Ceyhan, gemide bulunan Türk yolcular için uygulanan ev karantinasının riskli olabileceğini, hastane ya da kontrollü merkezlerde izole edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti. Özellikle ateş döneminin bulaşıcılık açısından kritik olduğunu hatırlattı.
"PANDEMİ KAÇINILMAZ"
En önemli uyarısını ise gelecekteki pandemilere yönelik yapan Ceyhan, “Pandemi kaçınılmaz” diyerek doğaya yapılan müdahalelerin yeni salgın risklerini artırdığını söyledi. Sağlık sistemlerinin tedavi odaklı değil, koruyucu hekimlik temelli yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Aksi halde pandemilerle mücadelenin çok daha maliyetli ve zor olacağını belirtti.
Ceyhan ayrıca toplumda salgınlara karşı iki uç yaklaşımın da yanlış olduğunu, hem aşırı korku hem de tamamen umursamazlığın risk taşıdığını ifade etti. Bilimsel yaklaşımın önemine dikkat çeken Ceyhan, komplo teorilerinin ise gerçek riskleri gölgelediğini söyledi.