Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu?

YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın paylaşımını alıntılayarak 8 soru yöneltti. Günaydın, 163 milyon liralık hisse alımı, 1,3 milyar liralık para çekilmesi ve SPK'nın tutumuna ilişkin sorular sordu.

Kaynak: Haber Merkezi
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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 1

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir videosunu alıntıladı.

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 2

Kaya, videoda "Biz, siyasetin tek limanı ahlaktır diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız" ifadelerini kullandı.

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 3

Günaydın ise bu paylaşımın ardından Kaya'ya 8 soru yöneltti.

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 4

Paylaşımında Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 5

“SORU 1: 2008’de İBB’de işe girdikten iki ay sonra 85 bin dolar burs alıp yurt dışına giden Fatma Betül, 2026’da borsaya yatırmak için 163 milyon TL’yi nereden bulmuştur?

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 6

SORU 2: Özata hisselerinin füze gibi fırlatılacağını nereden biliyorlardı ki, Nisan 2026’da 250 bin hisseyi birden satın aldılar? Vatandaş kartının asgarisini ödeyemezken 163 milyon lirayı birden yatırdılar?

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 7

SORU 3: Fon skandalının patlayacağını nereden öğrenmişlerdi ki, yüz binlerce yatırımcının parası içeride beklerken, işlem yasağından hemen önce, Eylül ayında 1.3 milyar TL’yi çekebildiler?

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 8

4- Bütün bunlar olurken SPK uyuyor muydu, yoksa uzman raporları hasır altı mı edildi?

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 9

Milyonlarca emekli 23 bin, milyonlarca asgari ücretli 28 bin maaşa talim ederken, 5 ayda 1.1 milyar liralık soygunun hesabını kim verecek?

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 10

5- Vatan evlatları işsiz gezerken, Sayan kardeşlerden birisi bakan ve milletvekili (Fatma Betül), birisi bakan yardımcısı (Ömer Fatih), birisi büyükelçi (Ayşe) ve birisi İBB Meclis üyesi (Sümeyye) oluyor.

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 11

AKP elitlerinden vatandaşa sıra ne zaman gelecek?

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 12

6- Bunca arsızlığa, ahlaksızlığa karşın sorumluluğu üstlenen kimse olmayacak mı?

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 13

7- İntihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu rüyalarınıza girmiyor mu!

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 14

8- Utanma arlanma diye bir duygunuz kalmadı mı? Vatandaş adına takipteyiz, peşinizi bırakmayacağız!”

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 15

Fatma Betül Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulundu.

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YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu? - Resim: 16

2023 seçimlerinin ardından milletvekilliği sona eren Kaya, AK Parti'de Sosyal Politikalar Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

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