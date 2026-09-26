CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir videosunu alıntıladı.
YENİ Parti'den Fatma Betül Sayan'a 8 soru: Burs alan bir kişi 163 milyonu nereden buldu?
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın paylaşımını alıntılayarak 8 soru yöneltti. Günaydın, 163 milyon liralık hisse alımı, 1,3 milyar liralık para çekilmesi ve SPK'nın tutumuna ilişkin sorular sordu.Kaynak: Haber Merkezi
Kaya, videoda "Biz, siyasetin tek limanı ahlaktır diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız" ifadelerini kullandı.
Günaydın ise bu paylaşımın ardından Kaya'ya 8 soru yöneltti.
Paylaşımında Günaydın, şu ifadeleri kullandı:
“SORU 1: 2008’de İBB’de işe girdikten iki ay sonra 85 bin dolar burs alıp yurt dışına giden Fatma Betül, 2026’da borsaya yatırmak için 163 milyon TL’yi nereden bulmuştur?
SORU 2: Özata hisselerinin füze gibi fırlatılacağını nereden biliyorlardı ki, Nisan 2026’da 250 bin hisseyi birden satın aldılar? Vatandaş kartının asgarisini ödeyemezken 163 milyon lirayı birden yatırdılar?
SORU 3: Fon skandalının patlayacağını nereden öğrenmişlerdi ki, yüz binlerce yatırımcının parası içeride beklerken, işlem yasağından hemen önce, Eylül ayında 1.3 milyar TL’yi çekebildiler?
4- Bütün bunlar olurken SPK uyuyor muydu, yoksa uzman raporları hasır altı mı edildi?
Milyonlarca emekli 23 bin, milyonlarca asgari ücretli 28 bin maaşa talim ederken, 5 ayda 1.1 milyar liralık soygunun hesabını kim verecek?
5- Vatan evlatları işsiz gezerken, Sayan kardeşlerden birisi bakan ve milletvekili (Fatma Betül), birisi bakan yardımcısı (Ömer Fatih), birisi büyükelçi (Ayşe) ve birisi İBB Meclis üyesi (Sümeyye) oluyor.
AKP elitlerinden vatandaşa sıra ne zaman gelecek?
6- Bunca arsızlığa, ahlaksızlığa karşın sorumluluğu üstlenen kimse olmayacak mı?
7- İntihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu rüyalarınıza girmiyor mu!
8- Utanma arlanma diye bir duygunuz kalmadı mı? Vatandaş adına takipteyiz, peşinizi bırakmayacağız!”
Fatma Betül Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulundu.
2023 seçimlerinin ardından milletvekilliği sona eren Kaya, AK Parti'de Sosyal Politikalar Başkanı olarak görevini sürdürüyor.