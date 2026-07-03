Yeni G.I. Joe filmi şekillenmeyi sürdürüyor. Danny McBride, senaryonun tamamlandığını doğrularken yapımın gerilim ve aksiyon odaklı olacağını duyurdu.
Yeni G.I. Joe filmi için ilk detaylar geldi: Çekimler 2027'de
G.I. Joe serisini baştan yaratmaya hazırlanan Paramount, Danny McBride’ın kaleme aldığı yeni filmin senaryosunu tamamladı. Cobra örgütünün gizemli kasabası Springfield’ı merkezine alacak yapımın çekimleri 2027’de başlıyor.Kaynak: Diğer
Paramount Pictures’ın geliştirdiği yeni G.I. Joe filmiyle ilgili ilk somut ayrıntılar paylaşıldı. Senaryoyu kaleme alan Danny McBride, projenin tamamlandığını ve stüdyonun senaryodan memnun olduğunu belirtirken çekimlerin 2027 yılında başlamasının hedeflendiğini bildirdi.
Hasbro’nun uzun yıllardır sinema tarafında yeniden canlandırmaya çalıştığı G.I. Joe markası, son dönemde farklı proje fikirleriyle gündeme gelmişti. Paramount Pictures, çeşitli senaryo taslaklarını değerlendirdikten sonra rotasını Danny McBride’ın hazırladığı hikâyeye çevirdi.
Daha önce Happy Sad Confused podcast’ine konuk olan McBride, senaryonun tamamlandığını doğrulayarak, yapım için bazı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Oyuncu kadrosuna ilişkin isim paylaşmayan senarist, çekimlerin gelecek yıl başlamasını planladıklarını belirtti.
Danny McBride, filmin tonunun komedi olmayacağını özellikle vurguladı. "Bu bir komedi değil. G.I. Joe evrenini daha gerçekçi bir zemine oturtuyor. Gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir yapım olacak" diye konuşan senarist, filmin toplu oyuncu kadrosuna sahip olacağını dile getirdi.
Yeni filmin merkezinde Duke ile birlikte görev yapan G.I. Joe ekibi yer alacak. Hikâye ise çizgi romanlarda Cobra örgütünün gizlice kontrol ettiği Springfield kasabasında geçecek. McBride, "Duke ve diğer G.I. Joe üyelerini takip ediyoruz. Springfield adında, gizlice tamamen Cobra’nın kontrolünde olan bir kasaba var. Filmimiz de burada geçiyor," diyerek öykünün temelini paylaştı.
Senarist, projeye ilk olarak Dreadnoks grubunu konu alan bağımsız bir film fikriyle yaklaştığını, ancak Paramount Pictures’ın markayı yeniden başlatacak ana bir G.I. Joe filmi geliştirmesini istediğini söyledi. Bu talebin ardından ekibiyle birlikte yeni bir hikâye oluşturduklarını ifade eden McBride, "Stüdyoya sunduğumuz fikri birlikte geliştirdik. Sonuçta ortaya çıkan senaryodan oldukça memnunuz" şeklinde konuştu.
G.I. Joe serisinin son ana filmi G.I. Joe: Retaliation 2013 yılında vizyona girmiş, 2021 tarihli Snake Eyes ise gişede beklentilerin gerisinde kalmıştı. Yeni yapımın planlandığı takvim doğrultusunda ilerlemesi hâlinde filmin 2028 yılında sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.