Yeni G.I. Joe filmi için ilk detaylar geldi: Çekimler 2027'de

Yeni filmin merkezinde Duke ile birlikte görev yapan G.I. Joe ekibi yer alacak. Hikâye ise çizgi romanlarda Cobra örgütünün gizlice kontrol ettiği Springfield kasabasında geçecek. McBride, "Duke ve diğer G.I. Joe üyelerini takip ediyoruz. Springfield adında, gizlice tamamen Cobra’nın kontrolünde olan bir kasaba var. Filmimiz de burada geçiyor," diyerek öykünün temelini paylaştı.

Senarist, projeye ilk olarak Dreadnoks grubunu konu alan bağımsız bir film fikriyle yaklaştığını, ancak Paramount Pictures’ın markayı yeniden başlatacak ana bir G.I. Joe filmi geliştirmesini istediğini söyledi. Bu talebin ardından ekibiyle birlikte yeni bir hikâye oluşturduklarını ifade eden McBride, "Stüdyoya sunduğumuz fikri birlikte geliştirdik. Sonuçta ortaya çıkan senaryodan oldukça memnunuz" şeklinde konuştu.